麥當勞推新版巨無霸　食客揭麵包縮水4mm　網民：仲有1個大分別

麥當勞巨無霸是經典常青之選，厚身又多一層肉深受食客歡迎，近日就推出採用新配方調製的「新世代Big Mac」，聲稱由麵包、漢堡牛肉及醬汁都有新調整。不過有網民就探究一下新版巨無霸有何分別，認真用尺量度了舊版與新版的麵包直徑，發現2者相差近4毫米，引來其他網民熱烈討論。



有網民就探究一下新版巨無霸有何分別，他認真用尺量度了舊版與新版的麵包直徑，發現2者相差近4毫米。（FB「麥當勞關注組(香港區🇭🇰)」圖片）

有食客在facebook群組「麥當勞關注組(香港區🇭🇰)」發帖，分享上月拍攝的舊版巨無霸與近日拍攝的新版對比圖，顯示麵包上方架設了1把尺，舊版的麵包直徑為95毫米，而新版則為91.5毫米，即新版較舊版縮小3.5毫米。他在帖文中抵死表示，「法官大人，我冇嘢補充」。至於漢堡牛肉方面，樓主量度後發現，新版牛肉的直徑為76毫米，比舊版闊了1毫米，但牛肉厚度則沒有量度。

帖文引起網上熱烈討論，有熟客表示新版巨無霸的確換了新包，麵包表面較舊版有光澤，但整個包的大小明顯「縮水」，又認為舊版醬汁較多，新版味道比舊版差，「整體來說，以前味道好啲，濕潤啲，大份啲，而且味道冇以前咁豐富」；但亦有人反駁烘焙後的麵包有少許差別屬正常，「拎個未烘嘅嚟度嘛」、「用長度計係唔公道，下次試下用重量」、「新包高啲？」。

有網民則認為可能是策略之一，「個包細咗，睇落成舊嘢咪大啲豐滿啲囉」，亦有人反映，新版巨無霸轉用盒裝並不方便，「用翻紙包啦，食到一手都係」。《香港01》記者早前亦親身實試新版巨無霸，認為「樣靚咗」，但厚度不比舊版鬆厚，口感分別不大，而且醬汁比想像中少。

麥當勞曾在facebook專頁詳細解釋「新世代巨無霸」的特點，包括轉用了較煙韌鬆軟的麵包，烹調漢堡牛肉亦有改良調整，例如將洋蔥粒加到牛肉餅上，使洋蔥能吸收肉餅內嘅牛肉汁。對於網民在專頁留下的意見，麥當勞則回應稱「會向相關部門反映」。