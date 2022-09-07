車Cam直擊丨學童攝車隙衝出馬路遭貨車撞倒　司機及時剎車阻悲劇

馬路如虎口，帶同活潑的小朋友外出更要倍加小心！網上瘋傳「車cam」（行車記錄儀）短片，可見2名身穿校服的學童於土瓜灣「攝車隙」跑出馬路，遭1輛駛至的大貨車撞倒，其中1名男童被撞後倒於地上，幸好貨車及時剎車減低撞擊力，跌於地上的男童能自行起身並無大礙。影片引來網民激烈討論，有人認為涉事學童的家長未有好好教導兒子，「幾乎害死司機」，又希望兩名男童經歷今次能學到深刻教訓，日後注意安全。



網上瘋傳「車cam」（行車記錄儀）短片，可見2名身穿校服的學童於土瓜灣「攝車隙」跑出馬路，遭1輛駛至的大貨車撞倒。（fb「大埔 TAI PO」影片截圖）

多個網上群組流傳「車cam」短片，顯示事發日期為周一（5日）下午1時左右，現場為土瓜灣江蘇街及靠背壟道交界。片中可見，2名身穿校服的男童相信由家長及外傭陪同於江蘇街過馬路，其間男童疑正在嬉戲，未有留意交通情況便急忙手牽手「攝車隙」衝出馬路。

這時1輛大貨車於靠背壟道轉彎駛至，幸好司機留意到男童及時急剎，未有釀成嚴重意外。不過其中1名男童仍因「收掣不及」，遭貨車車頭撞到再跌倒於地上，另一人則撞到司機位的車門，但兩人均能即時自行站穩，場面雖驚險但相信兩人並無大礙。

驚險事發過程：

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網民看過影片也形容非常驚險，認為男童亂過馬路家長絕對須負起責任，「咁大個人點都要知馬路危險啦，屋企人唔教就係咁」、「小朋友唔識死，過馬路要跑要玩，父母平時點教？」。亦有人直指意外中無人受傷是萬幸，期望兩名學童能記住教訓，日後也要注意安全，「司機安全意識夠加好反應，唔係次次都咁好彩」、「希望佢呢世人都會記住呢一幕」。