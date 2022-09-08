中秋節丨啟德河設月亮綵燈　街坊話似呢樣嘢：明月照坑渠係邊個諗

又到中秋，各區也出現不同的應節裝飾，渠務署於佐敦谷水道和啟德河舉辦以「中秋明月」及「河道活化」為主題的中秋綵燈會，設置巨型月亮和雀鳥造型綵燈營造節日氣氛。不少市民及攝影發燒友也到場欣賞，但有人看過月亮綵燈卻笑言「好似成個白色嘅生根咁」，又稱啟德河在街坊心中仍是排洪明渠，形容現場畫面猶如「明月照坑渠」。



有黃大仙街坊分享啟德河中秋綵燈裝飾的相片，並加上抵死形容：「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」。（fb「黃大仙區友」圖片）

有黃大仙街坊於facebook分享啟德河中秋綵燈裝飾的相片，可見啟德河兩旁的植物均設有燈飾，而河邊石牆則有「月滿在啟德河」的中英發光字樣。河中亦可見1個吹氣的發光月亮，以鐵架及魚絲懸掛於石牆上，可謂非常應節。雖然各款綵燈及裝飾也為中秋而設，樓主卻似乎未感受到節日氣氛，更為月亮綵燈相片加上抵死形容：「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」。

帖文引來一眾網民留言討論，笑指樓主的形容非常應景，「『明月照溝渠』呢條橋邊個高人諗出嚟嘅呢」、「河與渠的分別係？」，亦有人嘗試解釋，「應該係怕光害俾人投訴，所以掛得咁低，同埋有棵樹掩護」。

有該區街坊則指，月亮綵燈晚上亮燈後才有節日氣氛，日間卻另有一番景象，「日頭見到佢，好似成個白色嘅生根咁」、「頭先行過，個月亮好流下，有啲吹佢唔脹feel」、「唔好掉咗個波，遲啲世界盃，改頭換皮，再用得」。

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根據渠務署資料，於佐敦谷水道和啟德河舉辦的中秋綵燈會以「中秋明月」及「河道活化」為主題，署方在佐敦谷水道和啟德河中設置巨型月亮綵燈，並在河道兩旁懸掛雀鳥造型綵燈；佐敦谷水道的拱門步道亦增設了燈飾及銀杏葉裝飾。佐敦谷水道亮燈時間為每晚6時30分至11時，並於本周六（10日）中秋節晚延至11時30分，而啟德河亮燈時間為每晚6時30分至10時，並於中秋節晚延至晚上11時。