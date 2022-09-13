六合彩中秋金多寶今攪珠｜最旺號碼＋投注站！複式八個字幾多錢？

【六合彩中秋金多寶2022攻略／複式／單式／賽馬會投注站／過去攪珠結果／電腦飛／頭獎機率】六合彩中秋金多寶將於今晚（9月13日）攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8000萬元。

是次六合彩中秋金多寶會在攪珠今晚9時15分截止投注。究竟過往哪些號碼中獎率最高？複式投注點計？如果買8個字複式要幾多錢？以下一一解答。



六合彩中秋金多寶將於下周二（9月13日）攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金高達8000萬元。（資料圖片）

六合彩49個數字組合變化萬千，《香港01》從馬會數據歸納近3個月攪出號碼次數，以及有紀錄以來攪出最多次數號碼，到底哪個號碼最旺場呢？大家買六合彩之前可以留意。

要注意的是，5號、15號、27號、40號、44號、48號這6個號碼，自8月起的六合彩從未攪出過，投注時可以留意。

至於歷年中秋金多寶攪出最多次的號碼，分別是7號及15號，各攪出了10次；其次是12號、28號、40號、43號，各攪出了8次。

六合彩複式八個字幾多錢？



較多人關注的問題，是六合彩不同注數要多少錢？複式、八個字又要多少錢？看看以下圖表就知道▼▼▼

而據馬會紀錄，過去6次中秋節金多寶，頭獎幸運兒多以複式彩票中獎。

10大最幸運投注站



除了選擇號碼，亦可到最幸運投注站外或附近沾沾旺氣，以下歷年六合彩中頭獎次數最多投注站，大家可參考。

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如果幸運中獎，須在指定時間前登記及領獎。究竟何時截止領獎？如果遺失了彩票又要如何處理呢？

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