盒裝紙巾變頸巾 台男買到激罕「零切割版本」 網民睇圖即笑爆嘴
撰文：聯合新聞網
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市面上的衛生紙種類百百種，不僅有常見的盒裝紙巾，也有價格相對便宜的捲筒式廁紙，民眾可以依照自己的需求進行選購。
不過，一名男網友日前在臉書上發文，分享自己買到一包「完全沒有裁切」的盒裝紙巾，而尷尬狀況曝光後也掀起討論。
點圖看看有關照片及網民爆笑回應：
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日前一名男網友在臉書「爆廢公社」上發文，從照片中可以看見，浴室洗手台裡面放著一包紅色外包裝的盒裝紙巾，本來應該是要張張分離的，但疑似這包是瑕疵商品，導致原PO一拉就把全部紙巾都拉出來。對此，原PO在貼文中無奈寫道「我以為我買的是盒裝紙巾，原來是圍巾」。
貼文曝光後吸引討論，不少網友笑翻表示，「還好不是皇上賜的三尺白綾」、「而且還是賭神的圍巾」、「我們家的抽取式濕紙巾也是一樣」、「你運氣很好，很少見的NG商品」、「籤王」、「這是無切的」、「一包僅一抽」、「不這樣做，紙巾用太慢」、「滾筒式廁紙，裝錯了」、「自己手動撕開吧！哈哈哈」、「盒裝紙巾的新定義，用多少抽多少」、「其實……那個是裹腳布」。
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