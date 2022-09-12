港男食飯流鼻血反遭女友責備　真相竟是起色心？　網民：自己攞嚟

秋季將至，有些人會因天氣乾燥而流鼻血。有港男日前就發文稱因轉季變得較容易流鼻血，又稱「食飯食到一半流鼻血，女朋友都唔關心下我，仲鬧我」，原來他和女友在餐廳吃飯時多看了旁邊的性感美女數眼，偏偏這時候流鼻血，女友見此情形才生氣地罵他「偷睇靚女」。不少網民知道真相後都認為樓主「唔抵幫」，「邊個叫你𥄫女，自己攞嚟」、「畀我會打你兩巴幫你止血」、「瓜田李下，鬼叫你個鼻唔生性咩」。



樓主在討論區發文稱因受轉季影響，他變得容易流鼻血。近日與女友食飯時突然流鼻血，沒想到女友不但未有關心反而指責他，原來樓主流鼻血前正好在偷看旁邊的性感美女。（《心靈的聲音》劇照）

該港男在香港討論區發文，稱由於秋燥將至，他最近似是變得較容易流鼻血。日前與女友外出吃飯期間，發現附近一桌客人中有個女生穿得頗為性感，他忍不住多看了幾眼。突然，他感到鼻腔一陣濕滑，似是有液體流出，於是抬手一抹，原來是流鼻血！ 於是他用手捏鼻，請女友幫忙拿紙巾，沒想到女友竟生起氣來，「佢竟然發脾氣鬧我！話我偷睇靚女所以先流鼻血！」。港男自知並非因為見到性感美女才流鼻血，但偏偏鼻血就在這時候流下來，令他百口莫辯，既可憐自己「流咁多鼻血」，又埋怨女友「唔關心下我，仲鬧我」。

有網民認為樓主的女友沒有「兜巴星」他，已經十分識大體，又直言如果是自己的男友偷看別的女生後流鼻血，一定不會善罷甘休。（《心靈的聲音》劇照）

帖文引來網民熱議，不少網民認為樓主不該和女友吃飯時還只顧着看性感美女，覺得樓主女友沒有錯，「你女朋友唔打巴你之後離場都算係咁啦」、「虛就唔好𥄫，𥄫又畀人捉到正」、「但你嗰副色迷迷猥瑣咸濕嘅專容好難關心到㗎」、「𥄫女就要話條女唔關心你」。

但有人就覺得愛美之心人皆有之，見到美女多看幾眼表達「欣賞之情」是常事，「調返轉頭係大隻靚仔，你條女都會𥄫，我撐你啊」、「講咁多，有無抄牌先」、「邊有男人唔𥄫女，你錯在𥄫得太明顯」。