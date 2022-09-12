小紅書女「來港易」入境　稱沒打針仍獲臨時疫苗通行證：可到處去

【臨時疫苗通行證／回港易／來港易】新冠肺炎疫情持續，本港正推行疫苗通行證，市民須按時接種疫苗才能堂食或出入受限制的表列處所。不過有深圳居民於「小紅書」發文表示，自己沒有接種疫苗，亦沒有豁免證明，但經「來港易」抵港後仍成功申請臨時疫苗通行證，並可自由出入受限制公共場所，直言「本來以為去迪士尼的計劃要泡湯，現在可以去啦耶」。帖文引來熱議，不少人關注為何她沒有接種疫苗卻成功申請臨時疫苗通行證。《香港01》正向衛生署查詢事件。



循「回港易」或「來港易」計劃從內地或澳門抵港的人，繼續完全豁免強制檢疫，即零天強制檢疫期。（資料圖片）

該深圳女居民於8月中在「小紅書」以「8.18深圳到香港，沒打針也可以到處去」為題發文，指經「來港易」抵港可獲豁免強制檢疫（即零天強制檢疫期），而雖然自己「一針疫苗都沒打」、在內地也沒有「豁免證明」，但來港第二天到郵局辦理了「臨時通行證」後，安心出行手機應用程式就會自動生成「藍碼」，有效期180天，期間可以正常到所有公共場所及堂食，開心直呼「本來以為去迪士尼的計劃要泡湯，現在可以去啦耶」。

有深圳居民於「小紅書」發文表示，自己沒有接種疫苗，亦沒有豁免證明，但經「回港易」來港後仍可成功申請臨時疫苗通行證，並可自由出入受限制公共場所。（小紅書）

從樓主上載的安心出行應用程式截圖見到，她於8月18日晚上6時許曾到某食肆，並顯示「藍碼」及「符合疫苗通行證要求」。

從安心出行應用程式截圖見到，的確顯示為「藍碼」及「符合疫苗通行證要求」。（小紅書）

帖文隨即引來網民熱議，紛紛追問為何她沒有接種疫苗仍可以獲發臨時疫苗通行證，也有網民感謝樓主分享經驗，「太好了，我是想回香港打疫苗，所以（在內地）一直沒接種疫苗，之前還擔心回去（香港）後起碼一兩個月哪裏都去不了」。

《香港01》正就事件向衛生署查詢。目前外地抵港人士檢疫期是「3+4」，即3天檢疫酒店及4天家居醫學監測，其間安心出行會顯示「黃碼」，確診則會顯示「紅碼」，惟循「回港易」或「來港易」計劃從內地或澳門抵港的人，不受相關措施影響，繼續完全豁免強制檢疫，即零天強制檢疫期。

本港正推行疫苗通行證，市民須按時接種疫苗才能堂食或出入受限制的表列處所。（資料圖片）

另外，抵港人士可到18間指定郵政局申請「臨時疫苗通行證」，須填寫申報表、出示身分證明文件正本及其他相關證明，如顯示抵港日期的「回港易」／「來港易」的入境健康申報二維碼，或豁免檢疫人士獲發的醫學監察通知書等。