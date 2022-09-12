致命家暴！90歲老翁把妻活活杖斃　拋1句極冷血　殺人罪成判刑是…

台灣發生駭人聽聞的致命家庭暴力案件，新竹縣1名90歲朱姓老翁，結婚60多年以來一直對與妻子家暴，至今年1月與妻子口角後，竟暴怒用行山杖把妻子活活打死，兒子回家時驚見母親已陳屍血泊中。朱翁殺妻後未有悔意，竟冷血地告訴兒子「我把你媽殺了！」。朱翁事後被捕受審，因殺人罪成，被法院判12年有期徒刑。



朱翁殺妻後被捕，法院依殺人罪判他有期徒刑12年。（示意圖／gettyimages）

綜合台媒報道，朱翁與妻子結婚63年，育有7名子女，而婚後朱翁一直以言語甚至肢體家暴妻兒，去年12月更恐嚇妻子「要妳比我早死！」。言猶在耳，今年1月2日，朱翁與妻子再生爭執，他竟暴怒持行山杖等猛打妻子頭部及臉部，活活把妻子打死。

朱翁與妻子再有爭執，他竟暴怒持行山杖等猛打妻子頭部及臉部，活活把妻子打死。（示意圖／gettyimages）

同日上午次子回家探望，發現母親已倒臥血泊中無生命反應，惟父親不但沒有求救，更向兒子冷血地說「我把你媽殺了！」。婆婆最終送院搶救無效身亡，朱翁則被拘捕。

朱翁向警方承認殺死妻子，惟到新竹地方法院審理時，卻改口有1個「不能講的人」才是兇手，不過法官未有採信。法官又發現，兇器行山杖因用力過猛斷成三截散落各處，現場血迹噴濺高度則達1.2米，兇手更針對死者頭、臉持續猛力毆擊，至對方無聲息才罷手，足見朱翁確有殺妻意圖。

台灣發生駭人聽聞的致命家庭暴力案件。（示意圖，非當事人／gettyimages）

法官認為，朱翁殺妻後仍多番辯解，沒有反省與悔悟之心，而且死者弟弟要求案件從重量刑，死者兒子更說最好以後都不要放父親出來，最終依殺人罪判朱翁12年刑期。由於朱翁已年屆90歲，很可能要在獄中度過餘生。