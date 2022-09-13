長期病婆婆需每日洗腎　暖男老闆免費送33箱物資行8層樓梯再上山

一呼百應、守望相助的畫面最美麗！有送貨公司在社交平台分享好人好事，指1名長期病婆婆需要每天洗腎，足不出戶，每月靠別人送來33箱重達10公斤的洗腎水，但由於住處位置偏僻，需爬樓梯及行一段上山路，其他搬運業同行即使加錢都不願送遞，老闆得知此事後決定伸出援手，免費送遞洗腎物資。事件令網民深受感動，踴躍留言稱願意一起幫忙，老闆亦開設群組招攬義工，結果一呼百應，短短一日已有超過200人加入，滿額完成。



1名長期病婆婆需要洗腎，每月靠別人送來33箱重達10公斤的洗腎水，但由於住處位置偏僻，需爬樓梯及行一段上山路，其他搬運業同行即使加錢都不願送遞。（FB「貨Van仔」圖片）

搬運公司「貨Van仔」在Facebook專頁發文講述1個送貨個案，指1名有長期病婆婆需每日洗腎，難以外出，只能靠其孝順兒子照顧起居飲食及洗腎治療，每月則需要33箱洗腎水，重達10kg，估計搬運費至少要2500至3000元不等。有另1間公司知道婆婆所住位置不方便，以及需送上8層樓梯再加一段上山路，即使加錢亦打退堂鼓。

「貨Van仔」得知情況後願意每月義助婆婆，幫她搬33箱重達10kg的洗腎水送上山。（FB「貨Van仔」圖片）

「貨Van仔」得知情況後願意每月義助婆婆，他指過千元的搬運費對有錢人而言或不昂貴，但對於長期需要治療的病人，「一次搬運費令到佢可以買到更加多嘅藥」，並透露費用能讓婆婆至少可以買到10日的治療物資。不過始終一人之力有限，「搬到我懷疑人生，33箱，但搵唔到理由怕辛苦唔幫」，恐怕獨自搬運會導致自己受傷，「我再係1個人搬嘅話，我驚菠蘿蓋爆炸」，遂希望能徵集義工一起幫忙，「有冇義工有興趣，一個月一次早上」、「每人企一層樓梯不出半個鐘搞掂」。

網民看完帖文都大讚老闆的善舉，紛紛留言稱願意幫忙，「留名！ 一個訊息即飛的過嚟！」、「我住大埔，當晨運健身，怎樣聯絡？」。「貨Van仔」一日後再發文稱「義工已經夠數」，很感激各位的踴躍加入群組，「佢哋嘅心地真係好好好好」。