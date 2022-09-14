禁斷之戀│酒店女愛上14歲少年　床戰24次懷孕堅持生　法官咁判刑

戀愛不分年齡？現實是法庭需保障未成年人士，禁斷之戀是犯法的！台灣1名酒店女房務員結識了只有14歲的中三少年，2人很快發展成為情侶關係，雙方熱戀8個月內在租住處及少年房間性交24次，後來女方證實懷孕，始揭發這段姊弟戀。女方被捕後直認犯罪，但堅持要把孩子生下來及扶養，結果法官考慮到她要養孩子及有悔意等因素，原本與14歲以上未滿16歲之男子性交罪24項罪成，判監1年6個月，最終獲緩刑3年，避過牢獄之災。



酒店女房務員認識14歲中三少年後發展成情侶，更和少年偷嚐禁果。（《魔女的條件》劇照）

案情指，陳姓女子（未透露年齡）在高雄1間酒店當女房務員，2020年2月認識當時只有14歲的中三少年，2人很快發展成情侶，之後一發不可收拾，他們在同年6月到翌年1月，8個月內以每月性交3次的頻率，女方帶少年回自己的租住處或到少年的房間內，合共偷嚐禁果24次。

至去年8月，陳女發現自己意外懷孕，事件終被社工知悉，遂通知了少年的父親，始揭發這段姊弟戀。少年的父親驚覺自己提早做了爺爺，兒子還讀中學就要當「小爸爸」，憤而向女子提告。警方查問下，陳女供認不諱，承認自己只有國中畢業，之後在酒店當房務員，家境也只是普通，現在月入2.6萬台幣（約6600港元），但堅持要將少年的骨肉生下來扶養，而在案件處理期間，她亦已誕下孩子。

法官指責女被告為了私慾和少年性交，未理會對方心智和性觀念未成熟。（《魔女的條件》劇照）

橋頭地方法院指，陳女明知少年還在讀中三，心智、性觀念都不夠成熟，交往時未有適當保護，為私慾和他性交24次，會影響他身心健康及心會發展。不過，陳女認罪後態度良好，願和受害人及父母調解，亦願意養育孩子，考慮她還要照顧孩子、學歷、收入等因素，判與14歲以上未滿16歲之男子性交罪成，合計24罪，每罪判刑3個月，合位併執行有期徒刑1年6個月，但緩刑3年，令她可毋須坐獄。

（綜合）