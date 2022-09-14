尷尬！阿哥帶女友返屋企唔講聲　細佬無着衫睇電視：仲要第1次見

與兄弟姐妹的伴侶初次見面都會希望彼此能留下好印象，有港男日前發文，表示在家脫剩內褲在廳看電視，沒想到這時哥哥突然帶女友回家。由於事發突然，他不及穿回衫褲，哥哥就已經向女友介紹他。港男對於首次見哥哥女友就已經露出內褲這件事耿耿於懷，於是發文訴苦。



樓主在討論區發文表示在家只穿着內褲看電視，這時哥哥突然帶女友回家，他來不及穿回衣服，沒想到首次見到哥哥女友會是這麼尷尬的場面。（《女神降臨》截圖）

該名港男在香港討論區以「阿哥帶女朋友返屋企都唔講聲先」為題發文，稱其平日在家喜歡把外衣物脫去，「只係着住條底褲周屋走」。日前他一如往常只穿着內褲在客廳看電視，家中的大門被打開，他聽聲音認出是哥哥回家，於是未有為意，豈料卻突然傳出女生的聲音，原來是哥哥把女友帶到家中！最令人尷尬的是，樓主是第1次見到哥哥的女友，沒想到初次見面就已經「坦誠相見」。這時哥哥留意到樓主在家，也未有細想樓主只穿着內褲便向女友介紹，「見到佢隻眼都唔知應該望向邊。唔着衫打招呼都打得特別尷尬」。

樓主打完招呼就跑回房內穿上衣服，直至哥哥的女友離開後才敢出廳。他認為其實哥哥帶女友回家不是問題，但應該提前告知，「畀啲時間我着番衫褲都好啊」。他又表示如果知道有外人上來，一定不會不穿衫褲就在廳中看電視。現時他仍十分尷尬，不知該如何面對哥哥的女友，「希望佢以後唔會做咗我阿嫂啦」。

樓主非常尷尬，與哥哥的女友打完招呼即跑回房間。（《女神降臨》截圖）

帖文引來網民熱議，有網民認為樓主的哥哥的確有錯，始終並非獨居，理應告知家人會帶女友回家，「你阿哥就係唔啱嘅，帶人返屋企點都講聲先啦」、「最憎唔講聲就帶人上嚟！」。但亦有人覺得樓主小題大做，其實不必介懷，「又唔係全裸」、「男人老狗怕咩啊！」、「望兩眼使死咩，古代女人？」。