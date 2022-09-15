收工太攰忘報到　女友擔心打近百個電話　港男嫌煩：使唔使咁多？

經常報到是情侶間必做的事，不過有港男於討論區發文大呻，日前下班回家後因太疲累睡着而忘了向女友報到，女友聯絡不到他，整晚不睡覺打了差不多100個電話，又傳了很多訊息追問他在哪，十分擔心他是否在家暈倒失救。雖然女友是出於關心，但他覺得很煩厭，問道「我咁樣諗係咪好垃圾？有個咁關心我嘅女朋友都唔知足」。



有港男於討論區發文大呻，日前下班回家後因太疲累睡着而忘了向女友報到，女友整晚不睡覺打了差不多100個電話，又傳了很多訊息追問他在哪，令他覺得很煩。（《不自然死因研究所》劇照）

該名港男於香港討論區以「女朋友咁關心我但我覺得佢好煩，我係咪好差？」為題發文表示，之前答應過女友下班回家後會報到讓她不用擔心，而他日前加班晚了回家，告知女友下班後，因太疲累回家洗澡後就「瞓死咗」，忘記告知已回到家。

他指出，女友知道他回家最多需時45分鐘，所以見差不多時間他沒報到就開始打電話，但當時他已睡着完全聽不到電話發出聲響和震動，女友整晚沒睡覺等他聯絡，前後打了差不多100個電話，又傳了很多訊息追問他在哪。

他續說，翌日起床「先發現大鑊」，「睇佢啲message話佢好擔心我係咪死咗，因為我屋企人噚晚唔喺屋企，女朋友好擔心我係咪暈咗喺屋企冇人知會失救，佢仲喊住錄音畀我問我去咗邊」。

他立即打電話給女友，但也避不開要被罵足半小時，幸好早了起床，否則上班就會遲到。他表示，知道女友是關心和擔心他，但覺得這樣做有點煩，「只係返到屋企冇搵佢啫，使唔使打咁多個電話畀我，又send WhatsApp嚟轟炸我呀？」。

樓主表示，「只係返到屋企冇搵佢啫，使唔使打咁多個電話畀我，又send WhatsApp嚟轟炸我呀？」。（ 《梨泰院Class﻿》劇照）

有網民認為樓主女友太「黐身」，指出「個女朋友咁黐身，祝樓主你好運嘞」、「遲早控制埋你人生」、「女友驚你去滾」、「你女朋友係咪睇得太多劇，想得太多，我都好怕啲人咁煩！100個電話唔係講笑，佢係咪情緒大起大落」。

不過也有網民認為是太愛的表現，「好令人羨慕，呢啲似剛熱戀期，好好珍惜人，到你冇咗就懷念同揼心」、「你女朋友咁關心你係因為佢鍾意你，你應該感恩，如果佢唔鍾意你都唔會煩住你！」、「都係緊張、愛你的表現，佢成晩的心情可想而知，換轉你成晩搵唔到她，一樣坐立不安」。

有網民道破樓主覺得煩厭的原因，「如果戀愛雙方彼此有真愛，心裏重視對方，一定樂於咁做。如果有一方唔樂意咁做，可能佢對另一方愛意有限，呢段感情麻麻」。有人建議「其實佢擔心到瞓唔到都係慘，如果下次有同樣好攰嘅情況，你收工嘅時候可以提早同佢講聲，等佢有心理準備，如果搵唔到你都唔使過分擔心」。