淘寶逾期取貨　港女要求不計中秋假期減$10不果報警　1張相露餡了

【淘寶／西客／存倉自取】淘寶網購自取逾時繳清存倉費是常識吧！有港女在社交群組發文，分享在將軍澳一個自取點取貨的「不愉快經歷」，指自己逾期取貨，店員要收4天存倉貨共40元，惟她質疑其中9月12日是中秋節翌日補假，屬於勞工假期，不應計算當天的10元存倉費。最終雙方未能達成共識，港女報警處理，「成功爭取」減去10元存倉費。

帖文引來熱議，有網民從樓主上載的自取點照片發現，該店大門已貼上「9月12日照常營業」，一面倒批評樓主是無理「西客」，斥責自己有錯還浪費警力，「你份糧係咪每月嘔返紅日同公眾假期出嚟？」。



有港女在社交群組發文，分享在將軍澳一個自取點取貨的「不愉快經歷」，（Facebook群組「將軍澳主場」）

該港女今日（9月14日）凌晨於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指昨日（9月13日）到將軍澳某自取點領取淘寶貨物時，遇上「不愉快經歷」。

她表示，9月6日收到短訊提示，指貨品已到可以取貨，「但我miss咗冇睇」，直至昨日晚上7時45分才去取貨。到自取點後，店員說由於她逾期取貨，要收4天存倉費共40元，「9月9號開始計算，9、10、11（星期日）、12號（中秋節假期），共4日」。

該港女於Facebook群組「將軍澳主場」發文，指到將軍澳某自取點領取淘寶貨物時，遇上「不愉快經歷」。（Facebook群組「將軍澳主場」）

港女不認同收費計算方法，認為9月12日是中秋節翌日補假，屬於勞工假期，不應計算當天存倉費，「我話：『Apps寫咗勞工假期自取點唔開舖，12號係勞工假，應該計3日』」。店員則叫她找集運網頁客服商討，「（店員）完全唔想解決問題。最弊係自取點入面完全收唔到電話，我想上集運網頁揾客服都上唔到網，但自取點又就快要收舖（營業至晚上8時），如果我等集運客服覆，即是要等聽日先攞貨、又要charge多一日存倉費？」。

她於是要求店員幫忙上集運網頁找客服，惟遭對方拒絕，「佢話自己都係打工，冇理由減$10畀你，自己揞荷包畀返公司」。由於雙方僵持不下，樓主最終報警處理，「解決方案係收咗3日存倉費」。樓主強調今次事件「唔係$10問題」，「自取點同集運公司係contractor關係，自取點本身都有收費用，同顧客有糾紛，都有責任去解決問題，唔係淨係識叫人揾集運客服」。

自取點訊息列明逾期存倉費每天每件10元。（Facebook群組「將軍澳主場」）

帖文引來熱議，有網民從樓主上載的自取點照片發現，該店大門已貼上「9月12日照常營業」的告示，結果網民一面倒批評樓主做法無理，是「典型西客」，阻人收工及浪費警力，「咁都報警？」、「你份糧係未每月嘔返紅日同公眾假期出嚟？」、「人哋有開，你無落去拿，收你10元正常啦」、「建議樓主唔好再網上購物」、「你自己遲，仲要為$10報警，仲夠膽放上網，你真係唔覺得自己需要檢討下？」、「正西客，以後自己運返屋企啦」、「自己準時去拎咪無事，不過因為十蚊就睇到樓主份人」。

樓主則解釋，網頁指勞工假期自取點不開門，「所以我冇特登落去攞貨」，惟再被網民批評，「倉租係計你放咗幾多日代保管，你話假期唔計得錢，咁唔通逢假期就拎你啲貨出街邊放？」、「面皮厚真係天下無敵」。另有網民「突破盲腸」，質疑：「收唔到電話又報到警？係咪用手機報？」