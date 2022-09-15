恐破相！歲半童被學習水杯蓋割到血流披面　縫16針父擬向廠商索償

【學習水杯／育兒】幼童走路跌倒時有發生，但被手持的膠水杯蓋弄致血流披面，實在令父母痛心不已。新加坡1名歲半男童在家中手持學習水杯邊走路邊喝水，不小心跌倒在地上，被膠杯蓋割傷眉心及右眼，即時血流披面，傷口長達7厘米，需要縫16針，父親指醫生認為傷口太深，現時無法做整形手術，擔心兒子因而破相，認為是水杯設計有問題導致爬子受傷，考慮向廠商索取賠償。



男童手拿學習水杯，邊走路邊飲水，期間不慎跌倒地上，面部被割傷。（示意圖／Getty Images）

新加坡傳媒報道，事發於上月中傍晚6時，當時家中只有保母照顧男童，男童手拿學習水杯，邊走路邊飲水，期間不慎跌倒地上，男童馬上放聲大哭，媬母見狀，趕緊上前將他抱起，只見他血流披面，家中的閉路電視拍下整個過程。

由於當時男童父親正在加拿大公幹，在任職護士的妻子也不在家，由男房客協助保母將男童送院，男童除了面部受傷，還出現嘔吐情況，檢驗後發現眉心及近右眼位置被割傷，傷口長達7厘米，須縫上16針，留院1天才可回家。

男童眉心及近右眼位置被割傷，傷口長達7厘米，須縫上16針，留院1天才可回家。（GettyImages）

男童父親表示在網上購買肇事學習水杯，約20至30新加坡元（折約為111至168港元），認為膠水杯的蓋凸起部分，設計有問題，怎會鋒利得把小孩的臉割傷到如此程度。他擔心兒子面上留有永久疤痕，因而破相，考慮向廠商索取賠償。

而有關廠商的發言人表示，男童父親還未聯絡他們，廠商強調所有水樽款式，都經過有信譽的獨立實驗室進行嚴格質檢和安全測試，以符合最商的國際安全標準。