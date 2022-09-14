無人性！女子同老公嗌交竟將狗推落樓　網民批：不想活就夫妻互推

可以不愛，但請不要傷害！北京1對夫婦日前疑似因吵架，女子竟將飼養的拉布拉多犬當成出氣袋，將其從4樓推下，狗狗砸中停泊在地面的1輛車，原地躺了1個多小時，車主聯繫該對夫婦後，兩人才將狗狗送往寵物醫院，目前仍在留醫。女子的行為令人髮指，內地網民批評「不想活了就夫妻互推唄，幹嘛拿一隻狗泄憤」，又祝願狗狗早日康復。



北京1對夫婦日前疑似因吵架，女子竟將飼養的拉布拉多犬當成出氣袋，將其從4樓推下，狗狗砸中停泊在地面的1輛車，原地躺了1個多小時。（「荔枝新聞」微博影片截圖）

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據《荔枝新聞》報道，事件發生於周日（11日），從對面住宅居民拍下的影片可看到，該隻拉布拉多犬伏在窗邊，頭伸出了窗外，一度有人將其拉回屋內，之後鏡頭一轉，狗狗躺在1輛紅色私家車車尾，滿口鮮血，一直沒有站起來。

鄰居楊先生表示，目擊該名夫婦在屋內吵架，是女方將狗狗推下樓，第一次推時男方攔住，但第二次就推了下樓，狗狗躺在地上1個多小時起不來。車主得悉私家車被砸後，向該對夫婦說「你先不用管車，你先去把狗送到醫院去，如果不送醫院，這狗就救不回來了」，此時夫婦才送狗狗到寵物醫院。

楊先生認為該對夫婦已不適合養寵物，商討下雙方簽定了寵物領養協議書，夫婦同意將狗狗轉交楊先生飼養。目前狗狗仍在留醫，楊先生指出，「現在狗是能吃能喝能拉，都沒啥事了，（只是）昨天稍微有點尿血」。

事件引起內地網民熱議，不少人心疼狗狗，「狗狗也太可憐了」、「看到狗子一嘴血，心好疼！」、「我的天，幸好沒死，這狗也是倒了霉投胎來到這個主人家，希望大難不死必有後福」、「希望狗狗趕快痊癒啊」，又批評該對夫婦「吵架生氣拿狗泄憤，咋不把自己推下去」。

網民也慶幸狗狗找到有愛心的新主人，「狗得多絕望呀，它們只是不會說話，什麼都懂，但是慶幸的事，終於離開這樣的主人，找到自己的歸宿，但是話說回來，高空拋物是犯罪」、「這狗真是因禍得福，但願新主人是個愛心真人」、「收養人好人，一生平安」、「怎麼這麼狠心，感謝好心鄰居」。

（荔枝新聞）