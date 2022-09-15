身材好女友ig成日po露胸露腰性感照　港男嘆被睇蝕：唔想咁多人睇

不少人拍拖都有佔有慾，想將對方一切私有化。有港男於討論區發文大呻，女友經常拍露事業線和小蠻腰的性感照並於Instagram發布，吸引不少人讚好和分享，他十分介意，更因此與女友吵架。之後女友竟然於限時動態設了密友名單，繼續發布性感照，並將他排除在名單外，他不禁大呼「即係女朋友嘅性感照，其他男人都睇到，得我睇唔到」。



港男於討論區發文大呻，女友經常拍露事業線和小蠻腰的性感照並於Instagram發佈，吸引不少人讚好和分享，他十分介意。（《#PTGF出租女友》劇照）

該名港男於香港討論區以「接受唔到女朋友成日po性感相」為題發文表示，女友身材很好，所以很喜歡自拍性感照並於Instagram發布，作為男人他覺得「幾養眼」，但作為男友，「我真係接受唔到佢咁樣po咁多性感相，仲要佢ig都有成千幾人follow（追蹤）」。

他指出，有時女友發布性感照後還會向他說照片被多少人讚好和分享，「但我其實真係唔係好想咁多人去睇」。他曾向女友表明不喜歡，但女友稱要派福利給追蹤的粉絲，兩人更因此吵架。

網民紛紛笑言，「而家好興，個個想學網紅」、「好多人想靠露肉出名、搵食」、「做生意呀，咪阻人搵食啦，你有無本事養佢先？」、「你有冇其他更好嘅方法釣金龜先？」、「收兵啫，睇開啲啦」、「兵係冇權過問咁多嘢㗎」、「人哋有得睇沒得食！你有得食」、「有好嘢緊係一齊分享啦」。