考車見被剔預知不合格　考牌仔半路跳車離開　考官無奈：佢都好嘢

考車「肥佬」可能是人生中最沮喪的事之一，有網民就分享1次在考場目擊的奇景，有考生在路試期間見到考官畫下「大剔號」，代表已被評為不合格後，竟然在等候紅綠燈期間跳車離去，考官無奈地獨自將考試車輛駛回考場，令在場人士都目瞪口呆。



有網民就分享1次在考場目擊的奇景，有考生在路試期間見到考官畫下「大剔號」，代表已被評為不合格後，竟然在等候紅綠燈期間跳車離去，考官無奈地獨自將考試車輛駛回考場。（示意圖，資料圖片）

該網民在facebook「學車學神交流集中營」發帖，指昨日（14日）到考車場地觀察其他人的考試情況，突然1部駕駛考試車駛進試場，車上只得考牌官1人駕駛。師傅隨即衝過去欲查問情況，考官一下車即大聲喊道，「你個學生呀！考考下無啦啦cut線，我剔佢，佢見到唔合格，突然間紅綠燈跳車」，直指該名考生不理情況下離去，「佢都好嘢㗎啦」。

樓主的分享驚呆網民，認為該名考生的行為很瘋狂，「呢一世唔好畀佢再考牌啦，咁鬼黐線」、「留名等後面架車cam片」，又批評太情緒化的人不適合駕駛，「一旦真係有車牌，死得人喎」、「EQ低唔好累人累物」；亦有人揶揄「情緒狀態欠佳應該停低劈車，唔好再開車避免有意外，佢做得好正確」、「反正都唔合格，唔好浪費時間」、「大tick我仲要我車你返試場？」、「唔係直接趕個官落車要佢行返去算係咁啦」。但有人就質疑是作故仔，「正常考生係睇唔到考官tick乜」。