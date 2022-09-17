極諷刺！美夫婦反墮胎懷缺憾嬰感後悔　赴他州做手術遇反墮胎示威

經歷切膚之痛，才會悔不當初。墮胎這個議題向來有巨大爭議性，美國有夫婦從小就反對墮胎，一直是將「pro-life」（捍衛生命權）掛在口中的德州人，直到懷上缺憾胎兒，才深深感受到「被自己引以為傲的地方背叛」，醫生告訴她們肚中兒子患有「染色體三倍體症」（Trisomy），很可能夭折，或者出生後幾分鐘內死亡，基於當地已通過禁墮胎法，雖然醫生建議墮胎，但德州無法進行相關手術。夫婦幾經掙扎後，最終駕車10小時去到新墨西哥州診所做手術，過程中還遇到反墮胎人士闖入診所用大聲公咆哮一幕。夫婦事後公開個人經歷，坦言不怕被嘲笑、揶揄，只希望挺身而出呼籲更多人專重婦女墮胎權，又炮轟立法者「寧願1個嬰兒窒息而死」，也不讓母親終結他們的痛苦。



美國德州一對夫婦原本反對墮胎，直至懷上缺憾胎兒，才改變當初立場。（「Kailee DeSpain」fb圖片）

美國夫婦凱莉（Kailee DeSpain）及凱德（Cade DeSpain）的故事連月來引起極大關注，日前更接受了CNN等媒體訪問。9年前，還是大學生的2人一見鍾情，畢業很快就結婚，同是土生土長德州人，會將「pro-life」（捍衛生命權）掛在口中，凱德說祖父輩是激進共和黨人，「百分百捍衛生命權」，即反對墮胎。

婚後2人一直想生小孩，凱莉於21、23、28歲曾3次懷孕，結果2次流產、1次胎兒夭折，她一度出現血栓及感染等嚴重併發症住院，開始懷疑自己反墮胎的立場。凱莉後來不幸患子宮頸癌，雖然抗癌成功，但醫生提醒如果癌症復發，她一定要切除子宮，加大了她們盡快生小孩的壓力。

去年11月，凱莉順利懷孕，早早為男孩改名作芬利（Finley），但3個月後，她們得悉兒子患有「染色體三倍體症」（Trisomy），因遺傳基因失調，身體有1條額外染色體，兒子心臟、肺、腦、腎臟都有缺憾，可能會夭折，或是出生後幾分鐘、最多1小時內死亡，醫生亦無能為力。

醫生馬上提醒，德州「6周墮胎禁令」在去年9月生效前，她一定建議墮胎，因為對媽媽來說最安全，對孩子來說也最人道，但現在只能到其他州分做手術。凱莉表示，醫生要在她「即將面臨死亡風險」才可墮胎，即她正在手術台上快要死去時才可以。

凱莉如繼續懷孕，可能出現嚴重的妊娠併發症，包括血栓、先兆子癇（妊娠毒血症）、甚至因胎盤異常而增加患癌風險。夫婦最後決定「逃」到新墨西州做手術，「我從沒想過會被自己引以為傲的地方背叛」。3月18日，凱莉已懷孕19周，夫婦駕車10小時到新墨西哥一間診所，剛好撞正一班反墮胎人士闖入，有個女人拿住大聲公對她尖叫，「請不要殺了你的孩子」。凱德想向抗議者解釋難處，但他們完全聽不入耳。凱莉做手術時，一直聽到這群人在外面喊叫。

夫婦事後決定將經歷上傳到facebook分享，雖然有正反意見，但不少人為夫婦的經歷感到難過。凱莉去看婦科時，醫生建議她不要留在德州懷孕。她想走，但要放下工作和家人有困難，故想喚起更多人關注，痛斥立法者「寧願1個嬰兒窒息而死，也不願讓母親下免於孩子受苦的決定」。

部分網民揶揄凱莉改變立場，她發文回應指，真的無法改變6年前高喊捍衛生命權的自己，當年只是個20出頭的學生，但不希望別人在提及兒子的文章上謾罵和人身攻擊。她分享經歷，是想改變那些否決女性權利的人，故幾個月來聯絡政府、媒體，都是希望喚醒更多人。有78歲的德州女網民留言，說自己2個女兒、6個孫女、3個曾孫都擔心自己的權益被剝奪，失去控制自己身體的權利，「我佩服你這樣做的勇氣」。

CNN報道，德州立法部門無回應事件，但當地反墮胎組織「Texas Right to Life」則認為，德州法例在特定情況下可以墮胎，批評凱莉的悲劇及其醫生的建議都是歪曲法律。然而，有意見認為，德州的禁墮胎法例文是「故意模糊」，完全避開準確說明可墮胎的情況。

美國婦產科學會發言人Leah Tatum醫生指，自德州通過反墮胎法案以來，她接觸過不少和凱莉情況類似的病人，德州法律要婦女在胎兒滿6周前墮胎，事實上多數女性當時仍未察覺懷孕。另一方面，醫生如違反禁墮胎法有嚴重後果，除巨額罰款、吊銷執照外，可能被判終生監禁。當局也鼓勵民眾向可能進行非法墮胎的醫生提告，若勝訴可獲1萬美元獎金；但若民眾告錯人，州政府也嚴禁醫生從原告處索回法律費用。

（綜合）