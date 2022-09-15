好人好事！屯門伯伯街上跌倒　速遞員手推車載到目的地　網民狂讚

幸好伯伯遇到好心青年！有屯門街坊今早經過屯門市中心附近，見到有位年輕速遞員用手推車來推伯伯，上前詢問得知，原來伯伯在路上跌倒，但急着要到政府合署。速遞員哥哥見義勇為，用手推車載他去，自己再單手拖着巨型膠籃，更婉拒街坊幫忙，自己幫人幫到底。事件在網上吸引逾7000人讚好，「真心型」，網民呼籲公司別責怪他擅離職守，一定要嘉獎他。



街坊拍到屯門有伯伯跌倒後，有速遞員用手推車載他去政府合署。（fb群組「屯門友」圖片）

今日facebook群組「屯門友」代街坊發文，指早上11時許在屯門市中心對正巴士站的出口，發現有位速遞員用運貨車仔來推1個伯伯，另一隻手就拖住一個原本放在車上的大膠籃。照片所見，伯伯坐在手推車上按住自己的腳，速遞員看上去很年青，他單手拖住的膠箱上仍裝有東西。

街坊上前詢問，原來該名伯伯在街上跌倒，「但佢要去政府合署，今日一定要去」，速遞員哥哥便用車仔推他去。街坊一度想幫手，為速遞員哥哥拿膠籃，但對方表示不需要，繼續一隻手推伯伯，一隻手拿膠箱，「咁啱我同佢哋行同一條路，所以一路跟到尾」。街坊事後上傳照片，讚揚速遞員的善行，又感激他送伯伯到目的地。

速遞員哥哥被網民大讚，「超級男神」、「有愛心的年青人」、「其實好多體力勞動嘅人，雖然學歷程度唔高，但其實個心好好人」、「真心型，呢啲男人嫁得過」、「我覺得順豐哥哥大部份都好好人㗎」。許多人呼籲公司要表揚這位同事，但又擔心公司會認為他擅離職守，「唔好炒佢呀」，還應該另作嘉獎，「收派員喺幫人同時亦顧及快件安全，絕對值得嘉許」。

（facebook群組「屯門友」）