街頭MMA│2女子街頭摔跤式纏鬥影片瘋傳　旁人拉唔開　網民估原因

女子纏鬥如此難解難分！本港社交網站周六（9月17日）瘋傳1段影片，見到2名女子摔跤式倒地纏鬥，其中較年輕、身穿瑜伽褲的女子，與另1名中年婦互施「鉸剪腳」緊夾對方，雙手亦互相緊緊拉扯，變成緊纏一起，旁人亦無法將他們分開。片中的黃衣婦人曾多次問及「警察嚟未？」，但至影片結束前未見警員到場。上載影片者稱事件涉及「小三」，網民亦猜想可能與此有關。



2名女子在馬路邊打架，身處位置與車輛相當接近。（網上影片截圖）

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網上瘋傳的片段長約1分10秒，只見2名女子在馬路邊打架，身處位置與車輛相當接近，其中較年輕的女子身穿瑜伽褲、深色上衣女子紮着馬尾，與另1名身穿黃色上衣的中年婦在纏鬥，4條腿交叉互相緊夾，黃衣婦在呼喊：「警察嚟未？」

在場3名男女包括1名外籍男士勸阻，想把2女分開但未能成功，因怕出意外而把2人拉上行人路，但她們仍在纏鬥，期間黃衣中年婦多次說「he’s not my husband」。現場旁人不斷勸阻，但黃衣婦用力扯着深衣女的馬尾頭髮，在旁1名男子幾經辛苦才把她的手拉開，影片最後見到2女終被解開，但未知她們的關係，亦事件如何結尾。不過，上載影片的網民稱事件涉及「小三」問題。