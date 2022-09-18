屯門伯伯跌倒獲順豐速遞員手推車護送　孫女親發文尋人望親自答謝

上周五（16日）有屯門街坊見到有位年輕速遞員用手推車來推伯伯，詢問才得知原來伯伯在路上跌倒，但急着要到政府合署，身穿順豐速遞制服的年輕男子見義勇為，用手推車載他去，自己再單手拖着巨型膠籃，並婉拒街坊幫忙。事件引來網民激讚，順豐香港其後亦表示會按獎勵機制嘉許員工。伯伯的家人從新聞得知事件，身在台灣的孫女亦特意發文向街坊求助，希望取得該名速遞員的聯絡方法以作答謝，在網民的協助下，孫女極速取得速遞員的電話，承諾會致電親自致謝。



年輕速遞員用手推車來推伯伯的好人好事引來網民討論，伯伯身在台灣的孫女亦特意發文向街坊求助，希望取得該名速遞員的聯絡方法以作答謝。（fb「屯門友」圖片）

早前facebook群組「屯門友」代街坊發文分享順豐速遞員見義勇為，發現伯伯在街上意外跌倒，即以手推車接載的好心善行。事件曝光後引來網民讚好，順豐香港亦表示會按獎勵機制嘉許相關員工，希望速遞員樂於助人的表現，可感染更多人發揮互助互愛精神幫助社會有需要人士。

事隔2日，「屯門友」群組再次就好人好事發文，指接獲伯伯家人求助，希望借網民的力量，尋到該名好心速遞員，「我是這位伯伯的孫女，想請問有冇街坊有這位順豐哥哥的聯絡方式？我爸爸說想要親自聯絡他致謝」。

街坊看過帖文一呼百應，紛紛提供協助，又稱可代為聯絡，「我哋幫你同佢講，佢成日想上我哋公司收件㗎」、「成日都喺屯門栢麗廣場見到佢，之前同佢傾過計，話負責過嗰邊」、「我哋有佢聯絡電話，如果你想搵佢就PM（私訊）我」。

帖文發出僅2小時，伯伯的孫女便留言更新，指已取得該名順豐速遞員的電話號碼。現時身在台灣的她感謝網民的答謝提議，形容「香港人都好熱心好有愛」，惟表示「我人居住在台灣，實在是不好意思麻煩香港的親戚長輩去幫我找人」。因此她與爸爸選擇親自致電答謝，「由於現在時間也不早了，怕打擾到他休息，明天會再電話聯絡他親自致謝」。