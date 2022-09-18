台灣地震丨黃子佼曝家中狀況　蜥蜴缸墮下裂玻璃　妻兒時回憶盡碎

台灣昨晚（17日）9時41分發生6.4級地震，今午2時44分再發生6.8級強震，全台灣亦有震感。名主持人黃子佼下午於個人facebook專頁上載影片，紀錄下午地震時工作室的情況以及家中「災情」。他指地震時人在工作室，幸運的是人沒受傷，收藏品亦未有損毀，惟家中狀況則較嚴重，用作飼養蜥蜴的玻璃缸整個墮下導致玻璃碎裂，其妻子孟耿如的幼稚園陶藝品亦從飾櫃上掉下，導致兒時回憶盡碎。



台灣名主持人黃子佼上載影片分享地震時工作室的情況以及家中「災情」，指用作飼養蜥蜴的玻璃缸整個墮下導致玻璃碎裂，其妻子孟耿如的幼稚園陶藝品亦從飾櫃上掉下，導致兒時回憶盡碎。（黃子佼fb影片截圖）

台灣台東縣池上鄉今午2時44分發生6.8級強震，花蓮多處受災，日本及美國亦發出海嘯警示。當地名主持黃子佼地震後數分鐘於個人facebook專頁發文，上載地震一刻工作室情況的影片，可見大批收藏品不斷搖晃，尤其是掛起了的吊飾及氣球。幸運的是他及所有藏品均平安無事，「好險收藏都沒事，真以為自己頭昏」。

不過黃子佼寓所的情況則沒那麼順利，妻子孟耿如將家中情況拍下相片，「老婆傳來家裏照，狀況有一點誇張」。相片顯示兩人用作飼養蜥蝪的玻璃缸受地震影響，整缸連同保暖燈一同從高處墮下，導致缸身傾斜及玻璃碎裂。幸好地震發生時，孟耿如的好友夫婦亦在家中，震後眾人均無受傷，「小朋友還不懂發生什麼事呢」，大人確認安全後便合力搬動重物及爬蟲缸返回原位及協助重新安放。

黃子佼上載影片分享地震時工作室的情況以及家中「災情」，指用作飼養蜥蜴的玻璃缸整個墮下導致玻璃碎裂，其妻子孟耿如的幼稚園陶藝品亦從飾櫃上掉下。（資料圖片）

而最令夫婦兩人心痛的，就是孟耿如小時候就讀幼稚園時製作的陶藝品，也從飾櫃中被「震跌」，作品碎片散落一地，令她無辜痛失珍貴的童年回憶。黃子佼看到相片不禁慨嘆：「掉落一大堆作品，兒時回憶破碎了……我們會記得當時年少的耿如有多麼厲害，等一下要回家清理他們了」。他又不忘提醒一眾網民，指當地近日地震頻繁，建議大家多保重及提防，以免發生危險，同時祝福台灣「平安多福氣」，獲不少網民讚好。

不少網民看過帖文也紛紛指安全第一，互相提醒稱未來數天或有餘震，應趁安全時整理好重物或是放於高處的物品做好準備，「高處的東西可能要先拿下來，這幾天都要很注意才行」、「小心點固定好這幾天都會有餘震」。不少富經驗的家長級網民亦提醒「近日别離孩子太遠」，以便再次發生地震時能及時應對。