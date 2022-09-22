好糗！返新工去錯4次男廁　第6日先驚覺　港女：應該無人睇到？

「尷尬到想搵窿捐！」有港女於討論區發文分享自己上班的糗事，指出日前開始做人生第1份全職工作，由於起初幾天工作較忙，所以她去廁所時沒留意清楚，見到有門打開就衝了進去。第6天回公司上班終於趕工完畢，可輕鬆地前往廁所時，她始震驚地發現自己頭4次一直去錯男廁，大呼「如果有尿兜我都唔會去錯幾日」。



有港女於討論區發文分享自己上班的糗事，指出日前開始做人生第1份全職工作，沒想到自己去錯男廁4次。（Jan Antonin Kolar@Unsplash）

該名港女於Dcard討論區以「返工5日後先發現去錯男廁」為題發文表示，她主要坐在房間內工作，並不太了解辦公室其他格局，而入職後工作很忙，所以她一直專心做事，盡量少去廁所，每次去廁所時，見到茶水部盡頭廁所開了門就衝進去，沒留意到是男廁還是女廁，回公司上了班5天一共去了約4次廁所。

她續說，第6天上班終於趕工完畢，可輕鬆地前往廁所，但她發現當天廁所的大門沒有打開，「我睇真啲先發現盡頭係2棟門，門口170cm貼咗金屬牌分男女廁所，原來我上星期二至六都去咗男廁！」。

她回想日前來月經，去廁所時還疑惑為何廁格內沒放置垃圾桶，驚慌地問「好彩office比較少人，亦無咩人睇到茶水部，所以呢件事應該無人睇到？」，她又以自身尷尬經歷提醒網民，「去廁所幾急都睇清楚男定女廁先好去」。

樓主指出，「我睇真啲先發現盡頭係2棟門，門口170cm貼咗金屬牌分男女廁所，原來我上星期二至六都去咗男廁！」。（《總理與我》劇照）

網民留言表示，「咁慘，我第一日有人帶我行一圈，講邊到係洗手間、邊到係影印機、邊到係茶水」、「唔緊要，冇人睇到咪得」、「因為係自己發現，咁就避免咗一單：『我公司fg唔分男女廁嘅post』」，有人則質疑「乜見唔到尿兜咩？」。

樓主回覆網民留言指出，其實在回公司上班前已在家工作了1周，其後第1天回公司只是與同事互相認識，「可能知我好忙就無tour埋全office」，無奈地說「我入職後就遇上啲蘇州屎，所以先咁忙」，而公司男女廁格局都是只有馬桶和洗手盆，強調「如果有尿兜我都唔會去錯幾日」。