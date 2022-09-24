貓奴dream job！女子全職做鏟屎官　月薪$6685負責照顧老闆2愛貓

對於貓奴來說，還有什麼比能收錢玩貓更開心的事？內地1名女子今年8月獲1家電商公司聘用，但其職位卻與電子商貿無任何關係，反而只需全職照顧老闆的2隻愛貓，1個月可獲6000元人民幣（約6685港元）的薪金，是名副其實的「鏟屎官」！



內地1名女子今年8月獲1家電商公司聘用，但其職位卻與電子商貿無任何關係，反而只需全職照顧老闆的2隻愛貓，1個月可獲6000元人民幣的薪金。（示意圖，非當事人）

內地傳媒報道，居於江西上饒的女子自7月開始找工作，看到杭州1家電商公司正為1個行政崗位招聘，更標明毋須相關經驗，她便決定求職一試。面試過程中，公司代表問及她是否願意於上班時間照顧貓咪，指該職位雖屬行政職級，但工作量實際上不大，主要是負責照顧老闆的2隻愛貓。

女子聽到工作介紹，覺得與公司一拍即合，遂爽快答應並獲聘，「我挺喜歡養寵物，養了一隻狗，一直想養貓，但沒有條件。得到這份工作，也圓了我的養貓夢」。

她開始上班後得知，愛貓的老闆本身居於公司附近，不過選擇將兩隻貓安置在辦公室，「他平時出差回來或周末，會來看貓咪」。她續指，老闆的兩隻貓有各自的房間，每間房面積20到30平方米（約215至323呎），平日她的工作就是專責照顧2貓的起居生活，「我負責給貓咪餵食、剪指甲、鏟屎等」。

女子平日的工作就是專責照顧兩貓的起居生活，形容職責「相對輕鬆，也比較有趣」，目前感到頗滿意，打算長期做下去。（示意圖，非當事人）

由於女子的職位屬行政級，因此她可獲與公司文職同事同樣的待遇，「朝九晚五，周末雙休」。至於薪金方面，她指入職首個月為試用期，「3個月轉正，轉正後月薪6000元」。工作至今1個多月，女子認為「鏟屎官」的職責「相對輕鬆，也比較有趣」，目前感到頗滿意，打算長期做下去，「現在大家的生活壓力不小，而養寵物是件很開心的事，我看着貓咪四腳朝天、慵懶的樣子，挺解壓的」。

女子的夢幻工作引來一眾貓奴熱烈討論，紛紛表示非常羨慕，「擼貓還有錢拿，我願意」、「希望這樣的老闆多一些，創造就業機會」、「這種工作還有嗎？也給我一個」。亦有人質疑，女子花時間擔任鏟屎官，會白白浪費能為事業打拼的階段，「貓會去世的，你不會去世，到時候找個有前途的工作就難了」，但也有人認為時代轉變，寵物行業大有作為，「其實比起很多私企工作來說很穩定，我的貓養了十幾歲還活着」。