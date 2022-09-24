港姐2022│冠軍后冠原來咁值錢！可Full Pay買樓　呢2個港姐最着數

【香港小姐選舉2022／后冠／價值／獎金獎品】無綫TVB《2022香港小姐競選》決賽將於周日（9月25日）舉行，除了誰人能獲冠軍、亞軍、季軍加冕，后冠設計及價值都經常引起熱議。翻查資料，一頂以鑲嵌滿滿鑽石的后冠價值，原來數以百萬元計算，足以「Full Pay（全數）」買樓，甚至等於一般香港打工仔工作約18年的收入，非常誇張！



2021年港姐冠軍宋宛穎。（資料圖片）

近年港姐后冠仍閃閃發亮▼▼▼

港姐后冠從玻璃變鑽石

現時港姐后冠給人的印象是金光閃閃鑲滿鑽石，但其實1980年代港姐后冠是用玻璃製成，價值與近年后冠相差甚遠。直到1995年港姐選舉獲鑽石后冠贊助，才有「真‧鑽石后冠」，而當年冠軍楊婉儀是首名獲「真‧鑽石后冠」的港姐，后冠價值飆升至過百萬元，1996年冠軍李珊珊的后冠亦值138萬港元。

至1997年六福珠寶擔任香港小姐選選冠亞季后冠贊助商，2005年冠軍葉翠翠的后冠已高達160萬元。後來后冠設計更華麗，由共逾30卡、880粒優質美鑽人手鑲嵌而成，價格更誇張，以2015年冠軍麥明詩和2016年冠軍馮盈盈后冠為例，價值已超過428萬元。

一頂后冠等如一般港人工作18年！可Full Pay買樓



428萬元是什麼概念？根據政府統計處《綜合住戶統計調查按季統計報告》，港人2022年第2季就業收入中位數是2萬元，意味一頂后冠的收入，已相等於一般打工仔工作214個月、約18年薪金，可見非常值錢。

根據中原地產網上搵樓數據，有2000多個樓盤可以用428萬元「Full Pay」購買，實用面積百多呎至700多呎都有，包括多個居屋或公屋盤，但要留意部份單位是「未補地價」，需要特定資格人士才可購買。

根據中原地產網上搵樓數據，有2000多個樓盤可以用428萬元「Full Pay」購買。（中原地產網）

可是，受新冠疫情影響，六福珠寶已連續2年未有贊助港姐后冠，故2020年冠軍謝嘉怡及2021年冠軍宋宛穎的后冠價值相信沒有上述般高昂。不過，港姐后冠象徵意義較大，包括榮譽、背後意義等，而其實際價值亦可能受到多方面影響，加上沒有公認的交易市場，故可謂「有價無市」。