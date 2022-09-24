火爆女阿姐愛鬧人　自己畀老闆鬧竟拍枱拍櫈45分鐘　事後笑住咁講

人在職場同事性格多樣，但遇到愛發脾氣的同事，難免感困擾。有位新入職的打工仔在社交平台發文大呻，隔離部門的「阿姐」每日罵人，但又不接受別人批評，有次被老闆致電回公司指責後，「拍枱拍櫈大叫好嬲」，拍足45分鐘，騷擾到全辦公室同事。打工仔翌日有公事找那名女同事，對方竟表示自己「我係咁，唔好介意」，更「笑笑口問有冇嚇親」。



有網民分享火爆女同事每日罵人，更拍枱拍足45分鐘。(《愛回家之開心速遞》劇照)

打工仔投稿至Facebook專頁「奴工處」，表示另一部門的「阿姐」任職5年，但幾乎天天都要鬧人，但她本人卻「唔鬧得」。日前老闆致電回公司責備該名阿姐，她竟然大呼被冤枉，騷擾到整個辦公室。最後高層出來處理，阿姐居然還揚言：「我係咁㗎啦，炒咗我啦，而家我好嬲！」，在公司拍枱拍櫈拍足45分鐘。

翌日上班時，打工仔有事要找該名阿姐，對方竟「笑笑口問我有冇嚇親，佢話佢係咁，叫我唔好介意」。

網民分享遇上同事發脾氣經歷。（Getty Images）

帖文引來網民熱議，「手唔會痛？」、「好幼稚，正一細路仔」、「應該問佢使唔使睇醫生」、「鐵沙掌傳人」、「博炒有錢賠？」、「『我很癲，但我很好人』」、「呢啲先高手識玩」、「其實火爆同onX係兩樣野」。亦有網民指出問題重點在公司，「咩公司黎？一係就佢日日鬧人，一係就佢俾人鬧，成間公司就係你鬧佢佢鬧你」、「精神壓力大到咁」、「齋睇字都覺都好嘈」。

更有網民分享相似經歷，「曾經有個同事又係成日發脾氣，拍枱掟筆，又大大力bang倉度門，坐佢後面真係心血少啲都嚇死」、「以前個變態中女上司，出去開完會，受完氣，返到黎office就會發癲，對住空氣鬧」。