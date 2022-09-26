OL返新工爆喊！遭要求改文件逾5次終落淚　指導者照鬧：我都未喊

每位打工仔都經歷過新人階段，但未必每個人都能順利展開職業生涯。有打工仔發文指，見到公司同事嚴厲對待1名新女同事，同一份文件要她修改5次以上，斥責完再改過，導致她一邊改文件一邊哭泣，結果再被對方指罵為何落淚。樓主慨嘆職場上要有抗壓能力，切勿輕易掉眼淚。帖文引來網民熱烈討論，對事件有不同看法，有人認為「新人唔鬧得？問心我哋以前做嘢，邊個冇被人鬧過？」；但亦人認為可能「同事一睇到錯就鬧佢，叫佢改，根本就冇睇哂份文件」、「新手做錯好平常，下下被人鬧邊有心機做」，更有人提醒樓主「畀機會你」、「靚就追」。



樓主指新女同事被指導者嚴厲對待，同一份文件要改5次以上，斥責完再改過，導致她一邊改文件一邊哭泣。（日劇《逃避雖可恥但有用》截圖）

有打工仔在香港討論區以「新同事返工返到喊」為題發文，講述1名坐在附近的新女同事入職大約2周，跟隨另1名指導同事學習，但同一份文件起碼被要求改5次以上。早了某天早上，該名新女同事遞交文件給指導者後，隨即再被斥責，只好取回文件返回座位再修改。

樓主稱隔着AirPods都聽到哭聲，見到新女同事一邊改文件一邊抽泣，樓主憐香惜玉地向她遞上一張紙巾，詎料被指導同事見到，立即再指責新女同事「喊咩喊，你唔錯咪唔使改嚟改去囉，我係咁幫你睇我都未喊呀！ 」。結果新女同事不敢再哭，抹乾鼻涕繼續後改文件。

樓主認為這是職場常態，做錯事並非每個人都會「咁nice會錫住你嚟話」，職場上首項技能是抗壓能力，至少切勿輕易哭泣，同時擔心新女同事會否很快就辭職。

帖文引來大批網民熱烈討論，有人留言指「改廿次都試過，有咩好喊？」、「其實係現在啲新人唔鬧得，問心我們以前做野，邊個冇被人鬧過？唔通一開始就熟悉所有公司運作？一樣被上司鬧到死，但咁樣先真係令自己做嘢更小心！做多幾年嘢，改下心態」。

有網民認為應該要有耐性教導新同事。（日劇《逃避雖可恥但有用》截圖）

但亦有人持相反意見，指出「交文件畀上司，有咩錯處一次過睇哂落remark㗎啦，邊可能改咁多次？肯定係同事一睇到錯就鬧佢、叫佢改，根本就冇睇哂份文件」、「講真新手做錯好平常，下下被人鬧邊有心機做，唔好講乜邊個無比人鬧過，只係有耐性教新人嘅人唔多，教人方法千萬種」、「有耐性教新人嘅人唔多，都明白一定要互相尊重！所以啲新人咪做做下走，自己做番晒」。惟有網民「錯重點」，笑言對樓主來說可能有機會，指如果新女同事「靚就追」。