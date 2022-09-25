離譜！兒童圖書館內睇風月版　不雅照對正小朋友　男子遭投訴咁講

父母身教很重要，在公眾場合的言行舉止就更要謹慎。有港媽發文指，目擊1名爸爸在香港仔兒童圖書館看報章，並將「風月版」頁面對向小朋友，該版不論字眼和照片都涉及不雅，她上前好心提醒，卻被對方惡言相向。帖文惹起網上熱議，有網民支持樓主的做法，認為在兒童面前看風月版並不恰當，但亦有人批評她多管閒事。



有網民指日前在香港仔公共圖書館的兒童圖書館內，見到一家三口坐在一枱，該名爸爸正在看報章，卻將風月版對向女孩，而該版標題寫着「H奶XXX」，相中人亦展示不雅姿勢。（FB「生仔要考牌系列」圖片）

該港媽投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指日前在香港仔公共圖書館的兒童圖書館內，見到一家三口坐在一枱，該名爸爸正在看報章，卻將風月版對向女孩，而該版標題寫着「H奶XXX」，相中人亦展示不雅姿勢。

她上次好心提醒稱，版面對住小朋友不太好，沒料對方竟惡言相向，唯有再向正在執拾書本的職員反映，該名爸爸則大聲回應「嗰個係我女」。當時有10多名小朋友在場，港媽認為即使那份報紙放在圖書館內，也不應在兒童圖書館閱讀，亦不應展示給在場小朋友，「佢展示咗足足5、6分鐘後先再換過份報紙」。

該名爸爸其後離開，樓主再次上前向同枱的媽媽表示，「請你好好保護自己和在場小朋友」，但對方卻指「係圖書館人員擺放版面問題喎」。但樓主則強調，該爸爸是「自己拆咗份報紙出嚟睇」，最後她再向圖書館經理反映情況。

有網民認為不應在兒童圖書館內睇「風月版」。（資料圖片）

帖文引起網上熱議，有人認同樓主的看法，認為該名港爸的行為不恰當，「係老婆同女面前睇咸報，估計佢係屋企應該更開放」，又指「睇風月版唔緊要，每個人有唔同嘅需要，但係喺圖書館睇係咩玩法」。但亦有網民認為樓主小事化大， 「係咪叫咗呀女一齊睇先？報紙嘅嘢雙面印刷喎，實有一面係對住出面」、「其實好多地方會出現呢唔岩小朋友睇嘅野，求指教要點做？」、「就嚟小朋友出街要拎個罩笠住」。