老鼠變養鼠？大肚鼠媽「獄中」生10隻鼠BB　人妻陷兩難最終咁做…

老鼠明明是又髒又可惡的生物，但初生鼠BB楚楚可憐的樣子，卻可增加生存機率？有台灣人妻網民日前發文，指家中有老鼠出沒，於是她便在陽台隨手放置了鼠籠捕鼠，沒想到竟真的抓到了1隻大老鼠。但當時她未有為意，幾天後才驚覺那是鼠媽媽，牠竟在「牢籠」中生了10隻小寶寶，令她大為無奈，「抓老鼠抓到變養老鼠了」。看着鼠媽媽似是乞求的可憐模樣，她於心不忍，最終未有「狠下毒手」，而是把老鼠一家大小都放生了。



樓主指數日前在陽台放置了鼠籠，竟捕捉到了1隻大肚的鼠媽媽，鼠媽還在「獄中」生了10隻鼠寶寶，結果全數被放生。 （「爆廢公社二館」FB圖片）

該名網民在facebook專頁「●【爆廢公社二館】●」發文，稱幾天前把鼠籠放在陽台上，之後便未有為意。日前出門發現地上竟有些鮮嫩粉紅色的「雞子」，她走近一看，才發現那些不是雞子，而是剛出生的鼠寶寶！原來前幾天1隻大肚的雌鼠被抓到籠中，生下了10隻小老鼠。

帖文引來網民熱議，有網民覺得照片中那隻鼠媽媽的眼神十分可憐，於是請樓主把牠們放生，「她的眼神是在告訴你，拜託不要傷害她的小孩」、「萬物皆有靈性，放了牠們，好人有好報」、「懇求放了吧，媽媽的眼神是在祈求你可憐牠們一家」；亦有人覺得樓主不應放生，又指如果抓不到鼠媽媽，家中可能會多了10多隻老鼠，「幸好有抓到，不然會很煩」、「抓得好！」、「千萬別放了！別害人！」。

不少網民覺得這是兩難局面，「這樣很難做吧，放不放都有問題」、「殺也不是，不殺也不是……兩難」，而樓主思慮再三，最終還是決定把老鼠一家合部放生了。