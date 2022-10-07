大媽放櫈仔霸位後多次離隊　女子怒斥打尖反被罵：插妳個頭啦插！

不少人氣商品均先到先得，為求心頭好，許多買家都是不分晝夜地排隊。台灣1名女子日前發文，指當她在某知名蛋糕店外排隊期間，看到身後1名中年婦女拿着椅子「霸位」，放下椅子就離開人龍，她看不過眼當面斥責對方插隊，卻被反指「插妳個頭啦！沒插妳隊，不要管好嗎？」，讓樓主大感無奈。



台灣1名女子早前排隊買人氣蛋糕，卻看到有大媽拿着椅子到場，其後直接拿下椅子「霸位」離場。（《寶寶大過天》劇照）

該名女子在facebook 群組「爆怨公社」發文，指她與其他買家日前為了人氣蛋糕而大排長龍，排隊時卻看到1名大媽拿着椅子到場，惟大媽並非打算邊坐邊排隊，而是「丟下椅子就離開了」，甚至離隊逾1個小時，即使回來排隊，又開始放聲「煲電話粥」，高分貝的聲量讓排在前面的顧客感到不適。

樓主續指，大媽每次離隊均有不同理由，實際排隊的時間少之又少，樓主最終忍不住批評大媽稱：「為什麼能那麼心安理得地插隊，妳人不在都離開了，憑什麼還能插隊啊？」，未料對方倒過來大罵樓主多管閒事，「插妳個頭啦！沒插妳隊，不要管好嗎？」，然後繼續排隊，並調侃隊伍中專做代購的顧客，指責他們的出現才導致店家生意大增，引來其他人排隊。

該家蛋糕店外長期有排隊的人龍，女子看不過眼大罵該名大媽「打尖」，卻被反斥多管閒事。（fb「爆怨公社」圖片）

大媽的做法同樣引來網民狠批，並指「人不要臉天下無敵」、「這我有遇過，我都把椅子丟掉，會跟左右鄰兵說一聲，拿到100米遠的地方丟」、「這叫倚老賣老」、「為何不等她離開就把她的椅子推到路邊？」，也有人認為店主應該出面阻止插隊行為，「店家不姑息，自然不會有人插隊」。樓主後來亦回應網民質疑，稱自己排在大媽前面，「我踢不到（椅子）……就算踢走也沒用，她還會硬用肉身去擠位置出來」。