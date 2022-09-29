嘔！睡覺時狗狗在臉上大便　女子誤吞糞便受感染　醫生：從未見過

誤吞寵物糞便恐怕是最令人難以置信的意外了！英國1名母親與愛犬午睡時，突然感到「有東西跑進嘴裏」，一睜眼後就發現狗狗在自己臉上大便，而有些大便更流到她的嘴裏。她即時清潔口腔，但最終還是因寵物的糞便引起腸道感染，需要住院3日。



英國女子戈莫抱着愛犬貝兒午睡，她張開嘴巴地睡，突然感到「有東西往嘴裏噴」，睜眼發現原來貝兒正在劇烈腹瀉，而一些稀爛的糞流着了她的嘴裏。（網上圖片）

綜合外媒報道，住在英國布里斯托爾的51歲女子戈莫（Amanda Gommo）育有3個孩子，平日會抱着愛犬貝兒（Belle）睡覺。近日，戈莫一如既往地輕撫着貝兒午睡，事故就在此時發生。戈莫稱當時貝兒在她頭側邊，而她維持着張開嘴巴的姿勢睡着了，睡夢中突然感到「有東西往臉上及嘴裏噴」，睜眼發現原來貝兒正在劇烈腹瀉，一些稀爛的糞便流進了她的嘴裏。

戈莫嚇得彈起，即時衝到洗手間清潔口腔，「這太惡心了，幾個小時後我一直在猛烈地嘔吐——但就是無法清走嘴裏的味道」。而戈莫的女兒就帶狗狗貝爾去看獸醫，貝爾被診斷出患有克隆氏症（Crohn's disease），症狀包括嚴重的腸胃不適，需要服用抗生素。

就在誤吞愛犬糞便的數小時後，戈莫也出現了與愛犬一樣的症狀，除了嚴重腹瀉外，還出現胃腸部痙攣，於是她打了求救電話請求救護員協助。救護車到場後，救護員只給了她一些止痛藥，並囑咐她要喝大量清水「以清除任何潛在的感染風險」就離開了。

醫生診斷戈莫與愛犬貝爾一樣患上克隆氏症，而致病源就是貝爾的糞便，最終她需要住院觀察3日。（網上圖片）

然而，戈莫的症狀未有在服藥後減輕，反而在48小時內逐漸加重，甚至全身抽搐、無法進食。於是她再次撥打求救電話，這次醫護人員判斷她必須住院治療。布里斯托皇家醫院的醫生診斷她與愛犬貝爾一樣患上克隆氏症，而致病源就是寵物的糞便。

「我在醫院待了3天，直到他們通過點滴將感染沖掉」，戈莫指住院觀察期間，醫院不斷幫她補充電解質及葡萄糖，又避免她因嚴重腹瀉而缺水，「我的出院紀錄上說，我的腸胃感染是由狗狗在我嘴裏排便引起 —— 這是醫生以前從未見過的情況」。現時戈莫已經康復出院，她表示不會怪責貝爾，並會繼續愛護牠，「但我將來絕對會更注意睡姿。」

（綜合）