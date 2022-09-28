綠置居2022｜5類人合資格！轉讓限制、申請10大須知　做錯這事DQ

【綠置居2022／申請資格／價錢／申請日期／攪珠日期／高宏苑／清濤苑／錦柏苑】新一期「出售綠表置居計劃（綠置居）單位2022」將於周四（9月29日）起接受申請，至10月12日截止，申請費用250元。今期綠置居有3個項目，包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑，合共4,693伙，以市價四一折推售，當中馬鞍山錦柏苑「入場費」最低，首期只需4萬元。

究竟如何申請綠置居2022？哪5類人合資格？綠置居售價？轉讓限制？以下申請10大須知一一話你知，留意如重複申請將會被DQ！



油塘高宏苑售價由88萬元至286萬元不等。（李澤彤攝）

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須知1：綠置居2022申請日期時間

「綠置居2022」將於9月29日早上8時開始接受申請，至10月12日晚上7時截止。要注意的是，以上申請時間只適用於到綠置居銷售小組辦事處遞交申請表及網上申請，各屋邨辦事處、分區租約事務管理處及其他收表處，只會於其個別辦公時間內收取申請表。

須知2：綠置居2022售價

綠置居2022包括油塘高宏苑、粉嶺清濤苑、馬鞍山錦柏苑項目，合共4,693伙，以市價四一折推售，售價75萬元至271萬元，當中馬鞍山錦柏苑「入場費」最低，首期只需4萬元。

綠置居2022售價。（政府新聞處）

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須知3：綠置居2022申請資格

綠置居2022年申請者須符合5項資格，但有6類人不符合申請資格，詳情看下圖。

5類人可申請▼▼▼

6類人不符合申請資格▼▼▼

須知4：綠置居2022申請方法

「綠置居2022」可透過網上申請、到綠置居銷售小組辦事處／各屋邨辦事處／分區租約事務管理處等遞交申請表，以及郵寄申請（以郵戳日期為準。若因郵資不足而導致延誤或被郵局退回的申請表，將不獲處理）。

房委會綠置居2022網上申請：請按此

綠置居2022申請表樣式▼▼▼

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須知5：申請費用及繳交方法

「綠置居2022」申請費用250元。如網上申請，申請者須以信用卡（VISA、MASTERCARD、JCB或UNIONPAY銀聯）或「轉數快」繳費；如郵寄／親身遞交申請表，須以劃線支票（可由申請者或其他人簽發）或銀行本票繳交申請費，支票或本票抬頭書明支付「香港房屋委員會」，並在背面寫上申請者身份證號碼及聯絡電話。

須知6：1類人自動參加毋須再申請

已在「居屋 2022」及「房協資助出售單位」申請表內選擇參加房委會緊接推出的下一個資助出售單位銷售計劃的有效綠表申請者，其申請會保留至「綠置居 2022」，毋須重新遞交申請和繳付申請費。

須知7：重複申請會DQ

如有重複申請，不論任何原因及無論是網上或紙本申請，一律作廢，已繳付的申請費不會退還，亦不能轉讓。如申請者及／或家庭成員分開名列於兩份或以上申請，或夫婦分開名列於兩份申請表申請，亦作重複申請論。

須知8：更改已遞交資料方法

若申請者及／或任何名列申請表上的家庭成員的資料或家庭狀況有改變，須以書面通知房委會綠置居銷售小組（地址：九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓），信封面註明「綠置居2022」。

須知9：攪珠及揀樓日期

房委會預計，綠置居2022於今年第四季攪珠，2023年第一季開始選樓。

須知10：轉讓限制