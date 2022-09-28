老媽墓有糞尿！影片直擊離婚50年前夫每天撒尿　1個原因報警無符

仇恨一個人50年，是記性太好還是已經成為習慣？1名美漢被發現過去5年，差不多每天清晨走到前妻的墳墓前撒尿，並遺下一袋大便，婦人兒子以為是溜狗人士所為，多年來不以為意，但其後發現每天都有糞便，才覺得不對勁，報警後獲准在墓地偷拍「緝兇」，兒子認出真兇原來是50年前已與母親離婚的男子。儘管罪證鐵證如山，但警方卻以對方沒有作出實質威脅而愛莫能助。



米高與家人不時在母親墳前發現一袋糞便，初時不以為意，認為可能是溜狗人士所為，後來才知是蓄意行為。（Facebook圖片）

綜合外媒報道，已故婦人的43歲兒子米高（Michael Murphy），將事件在社交平台公開，指母親在2017年因癌病離世，終年66歲，他與家人其後不時在母親墳前發現一袋糞便，初時不以為意，認為可能是溜狗人士所為。

直至近期又再發現糞便，覺得事有蹊蹺，米高與家人獲得警方許可，在墓地偷拍以找出真兇。影片拍得一名男子，每天清晨6時許駕車到墓園，留下現任妻子在車內，獨自走到婦人墓碑前撒尿。米高認出撒尿男子與母親在70年代有過一段短暫婚姻，但他與家人自 76年後已再無聯絡，不知道他如何找到母親的墳墓。

米高看到這個情況感到十分憤怒及痛心，他的姊妹更哭了。可是，雖然證據確鑿，但警方指撒尿男子並無作出實質威脅而未有逮捕任何人，米高唯有在社交平台及向傳媒公開事件。撒尿男子終於無再出現，但米高仍每朝前往墓園監視，怕男子再次到來，但米高已承諾不會傷害對方，「我怕行得太近，會忍不住（打他）。」