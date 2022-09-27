奪命鉸剪腳MMA│譚仔三哥拆解真相　竟是宣傳這產品　網民讚公關勁

【譚仔三哥／街頭MMA】昨日（9月26日）網上瘋傳一段大埔譚仔三哥門前上演的街頭「MMA（綜合格鬥）影片」，其間「剪命鉸剪腳」、「無敵風火輪」、「雙龍出海」等絕招盡出，令網民嘖嘖稱奇。

事隔近一天，譚仔三哥終在Facebook發文拆解真相，原來一切都是「拍廣告」，旨在宣傳星期四（9月29日）推出的新產品，又說不論是廣告中的特技人或姐姐都勞苦功高，「我哋一齊再次畀啲掌聲一班幕後英雄」。帖文引來網民熱議，大讚公關公司策略好，「好好的PR效果」、「宣傳功力，勁勁勁」，也有大批網民笑言「功夫米線？」、「食完好似個女仔咁好打」、「食完個米線混（渾）身是勁」。



網上瘋傳影片，一對男女在大埔街頭打鬥，其間白衣女使出「奪命鉸剪腳」。（影片截圖）

網上瘋傳的影片長45秒，甫開始就見到穿長袖黑衣的男子，走近並伸手拉着白衣女，隨後2人互相拉址纏鬥，男子突然出招抱起白衣女。白衣女在空中不斷掙扎，糾纏間凌空使出「奪命鉸剪腳」夾住男子頭部，再出力沿男子的身體旋轉落地，同時把男子摔出個後空翻，鏡頭外隨即傳出「嘩嘩」的驚訝聲，但未見有人上前制止。

白衣女使出「奪命鉸剪腳」過程逐格睇▼▼▼

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男子重摔後背部落地，他瑟縮一下就立即起身，這時穿紅色上衣黑色圍裙、相信是「譚仔三哥姐姐」的女職員上前勸阻，男子再走近指罵白衣女「妳係咪傻咗啊！」，女職員則改為勸阻男子，並與男子拉址。隨後女職員更夾在2人中間，用手分別抓着男子和白衣女後頸和膊頭，把2人拉到一旁。最終白衣女先離開，男子亦慢慢步離現場。

女職員勇猛勸交過程▼▼▼

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不少網民看過片段都大讚白衣女「好功夫」，惟亦有網民認為2人的打鬥太刻意「似拍戲」。

譚仔三哥解拆真相：宣傳新產品

事隔近一天，譚仔三哥今午（9月27日）4時許於Facebook發文拆解事件真相，承認片段中男女「高手過招」，是為周四（9月29日）推出的新產品「黑白辛椒式 - 煳椒肉骨湯米線」作預熱快閃宣傳，「瞞住大家、嚇親你哋，喺度講聲唔好意思」。

譚仔三哥表示，今次請來非常專業、從事影視演出的特技人團隊參演，「佢哋都有充份綵排、做足安全措施」，又說不論特技人或姐姐都勞苦功高，呼籲給掌聲予這班幕後英雄，「 快閃宣傳需要特技人瞓身演出，而要無間斷為三粉奉上美食，就有三哥姐姐嘅全情投入。

譚仔三哥表示，片段中男女「高手過招」，是宣傳周四（9月29日）推出的新產品。（Facebook）

帖文引起網民熱議，大讚譚仔三哥的公關公司做得好，「呢間PR公司識玩」、「好好的PR效果」、「宣傳功力，勁勁勁」、「期待廣告衝出香港」。也有大批網民笑言「食完個米線混（渾）身是勁」、「快啲去食，食完好似個女仔咁好打」、「食完三哥，好抽好多」、「勁...勁過大辣..........」、「功夫米線？或太極米線？」。