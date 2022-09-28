輪椅婆婆迷路險衝出馬路　好心順豐哥哥勇救　最後仲咁樣做獲激讚

好事唔怕多！有網民發文分享1件好人好事，指昨晚（27日）在荔枝角目睹1名坐電動輪椅的婆婆在街上遊蕩，還險些衝出馬路，幸得1位順豐速遞員拉住輪椅避過意外，並發現原來她迷了路不懂回家。最後順豐哥哥致電婆婆的親人查問地址後，更送對方返回長沙灣住所，「真係忍唔住要表揚一下」。



1名坐電動輪椅的婆婆在街上遊蕩，還險些衝出馬路，幸得1位速遞員拉住輪椅避過意外，並發現原來她迷了路不懂回家，最後致電其親人查問地址後，更送婆婆回長沙灣住所，（fb「屯門友」圖片）

有網民投稿至facebook專頁「屯門友」，指昨晚約8時，於荔枝角青山道附近遇到1位坐電動輪椅、頭髮斑白的婆婆，她漫無目的地在街上遊蕩，更不擅自行操控那部電動輪椅，「好論盡，仲爭啲衝出馬路」。幸好有名身穿順豐速運制服的男子及時衝出來，一手拉住婆婆的輪椅，阻止意外發生。

順豐速遞員耐心查問後得知婆婆不懂得回家，她只能說出自己今年84歲，並遞上1張卡片，上面有其兒子的電話。速遞員致電問及婆婆住處後，決定由上址推婆婆返回李鄭屋邨住所。樓主都不禁大讚「真心要畀個like呢位順豐哥哥」。

網民對速遞員的行為紛紛讚好，「肯踏出第一步去幫助別人做好事，已經好抵讚」、「好人心善一生平安」。亦有人指出早前同樣有順豐哥哥熱心助人，後來公司更按獎勵機制嘉許員工，發放1萬元獎金，質疑其動機並非單純幫人，但即被其他網民反駁，指速遞員因工作緣故多在街頭穿梭，自然遇得多有需要幫忙的人，助人機會較多，認為不應猜測其出發點，「起碼也做了好事幫了有需要的人」。