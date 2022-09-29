捉姦在床片瘋傳！正印暴打出軌老公再「手撕小三」　真相原來是…

【捉姦／正印大戰小三】正宮發火，非同小可！台灣網絡近日瘋傳1段「捉姦在床」影片，稱內地1名男子婚外情被妻子「捉姦」斷正，妻子當場「氣炸」 ，衝上床暴打僅穿內褲的出軌丈夫，然後「手撕小三」。「1打2」的正印仍然完勝，畫面震驚一眾網民。不過翻查資料，該影片早於4年前已經在越南網站流傳，並非近日發生，事發地點亦未必在內地。



台灣網絡近日瘋傳1段「捉姦在床」影片，稱內地1名男子被妻子「捉姦」斷正，妻子當場「氣炸」 ，衝上床暴打僅穿內褲的出軌丈夫，然後「手撕小三」。（影片截圖）

正印捉姦「1打2」過程逐格睇▼▼▼

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影片在台灣討論區瘋傳，當地媒體亦廣泛報道，片中見到正印帶着娘家的人一同前往「捉姦」，在房內見到丈夫僅穿內褲躺在床上，身旁還有小三，立即憤怒爆發，獨個兒衝上床「1打2」。

正印先狂踩小三頭部，一旁的出軌夫邊勸阻妻子，邊想逃離現場，但被圍觀親友阻止，而正印施展一下迴旋腿就把他踢落床。之後正印再把目標轉回小三，扯頭髮、撕衣服、再猛力把小三拖下床倒地暴打。不過正印似乎怒氣未平，轉身拳毆出軌夫，更想脫下出軌夫內褲，出軌夫則堅守自己的最後防線，極力避免「露械」。

正印怒氣未消，出軌夫堅守最後「防線」拒脫褲▼▼▼

眼見場面極度火爆，娘家人都擔心再打下去會出事，眾人便上前制止，影片並無交代後續發展。

影片引來網民熱議，眾人對正印的戰鬥力感到震驚，「女人打架真的瘋狂，很可怕」。也有大批網民認為出軌夫及小三罪有應得，惟認為「捉姦」拍片已足夠，但不應訴諸暴力。

該影片近日在台灣網上瘋傳，並引來媒體報道，聲稱是近日在內地發生。不過翻查資料，該影片早於4年前，即2018年10月已在越南網站流傳，當時華文媒體亦有廣泛報道，故事件非近日發生，地點亦未必在內地。