食客叫西冷牛肉丼　驚見血淋淋全生牛肉憂食物中毒　餐廳咁回覆

吃牛扒時可按自己喜好選擇生熟度，但全生的牛肉就的確要小心處理。有網民發文投訴指，在屯門1間連鎖日式牛扒餐廳點了1碟價值80元的西冷牛肉飯，進食時發現口感奇怪，一看原來全碟都是未煮過的生牛肉，「唔知以為食緊他他牛刺身」，他即時扣喉吐出，擔心會食物中毒。事後他向餐廳投訴，獲回覆指當時員工忙中有錯，不慎把全生牛肉當熟牛肉放上飯出餐，並承諾退款。



有網民發文投訴指，在屯門1間連鎖日式牛扒餐廳點了1碟價值80元的西冷牛肉飯，進食時發現口感奇怪，一看原來全碟都是未煮過的生牛肉。（連登討論區圖片）

有網民昨日（28日）在連登討論區發帖，指午飯時間光顧屯門1間連鎖日式牛扒餐廳，點了1碟「櫻花丼西冷」，價值80元。由於上菜時有溫泉蛋及醬汁鋪面，未有留意牛肉的狀況，不料「食咗一兩塊唔對路」，撥開醬汁發現整碟都是全生牛肉，「即刻扣喉吐返出嚟，唔係一定食物中毒」。從照片可見，碟上有兩至三的牛肉，全部呈未燒過、血淋淋的狀態。

帖文引起網上嘩然，有網民認為餐廳有問題，「廚房點解可以咁都唔知照出？唔係未熟喎，係全生喎」，又建議樓主有事求診保平安，「你都食咗兩啖，可能去check（檢查）一check」；有人亦笑言「野人餐廳？」、「係咪慢煮啊？」、「隻牛生到𡁻緊草」。

樓主其後補充指，下午開始「搞肚痛」，已通報食環署，又指「搞到我而家驚咗食牛」。他亦聯絡餐廳的客戶服務部投訴，獲訊息回覆指已向分店了解，「當時忙中有錯不慎把生牛肉當作熟牛肉放到飯上並出餐」，並向樓主道歉及承諾可全數退款。其後又有經理親自致電道歉，稱已對當事人作處分，但再次強調會退錢賠償。《香港01》正就事件向餐廳查詢。