阿姨我不想努力？細佬帶年長20歲女友返家　港男：阿媽叫我勸分手

若自己的伴侶不被父母喜歡，未來的愛情路將十分難走下去。有港男於討論區發文表示，日前弟弟帶相識了一段時間的女友回家介紹給父母認識，沒料到女方年齡大弟弟20年，媽媽態度立即大轉變，由未見面前經常說「未來新抱仔」，到見面吃飯時「黑晒面」，之後還要求他幫助勸分手。他說，雖然女方年齡有點大，但如果弟弟與女友是真心相愛就沒問題，因此煩惱「應該點做好？」。



有港男於討論區發文表示，日前弟弟帶相識了一段時間的女友回家介紹給父母認識，沒料到女方年齡大弟弟20年。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名港男於香港討論區以「阿媽叫我勸細佬同女朋友分手，點做好？」為題發文表示，平日弟弟不時會向他提到女友，他覺得女方正正常常，對弟弟很好，經常送東西，例如送了部PS5（PlayStation 5）。日前弟弟終於帶女友回家介紹給父母認識，沒料到他第一眼看到女方「仲以為係佢女朋友阿媽上咗嚟，我差啲叫佢做阿姨」，幸好在開口前，弟弟介紹是女友。

他續說，當時沒問女方年齡，「但感覺上都同阿媽差唔多大，或者細阿媽少少，只係可能保養得比阿媽好啲啲」，指出未見面前，媽媽得知弟弟有女友很開心，「開口埋口都未來新抱仔咁叫」，但見面當日吃飯時，「阿媽黑晒面咁，食完好快又話要瞓啦，趕人咁款」。

他表示，媽媽覺得弟弟較聽他的話，於是要求他與弟弟「傾下」，「話個女朋友唔啱佢，叫我勸佢分手」。他說，後來才得知女方年齡與弟弟相差20年，雖然他認為真心相愛就沒問題，但媽媽不喜歡女方，猜想「佢哋都好難再一齊」。

樓主說，媽媽態度立即大轉變，由未見面前經常說「未來新抱仔」，到見面吃飯時「黑晒面」，之後還要求他幫助勸分手。（《二十五，二十一》劇照）

不少網民認為最重要是弟弟喜歡女友，「細佬喜歡就得啦」、「細佬鍾意冇得勸」、「有阿姨養好好呀！要珍惜咁嘅女朋友」、「如果你細佬係呢種口味，咁無得變㗎喎，你同阿媽講，萬一下次仲大年紀咁點先？我覺得最緊要佢正常囉，識尊重長輩呀、有禮貌呀，咁就夠，其餘佢哋兩個人嘅事」、「20年喎，不過世界每秒都變緊，每秒都會擦出人類嘅新觀點，叫伯母睇開啲」。

有網民笑言，「叻仔！阿姨我唔想努力啦」，也有網民關注「收經未先？仲生唔生得？呢個問題好重要」、「可能有個十幾歲嘅仔！好抵！買一送一」。