0+3｜港人蜂擁旅行本地邊啲餐廳最快執？　網民點名呢類日式餐廳

日本10月11日起將恢復免簽證自由行，加上香港實施「0+3」入境檢疫政策，港人紛紛計劃「返鄉下」旅行。有港男近日於討論區發文預估，香港及各國放寬入境檢疫政策後，香港人會多出境旅行，現時「開到成行成市」的日本廚師發辦（Omakase）餐廳將會是「最快執」的餐廳。帖文引起熱議，有網民認為「平嗰啲（Omaskase）可能會，二、三千一位嗰啲唔會」，又指出「日本嘢同cafe開得太多太濫」。



有港男近日於討論區發文預估，港人多出境旅行後，現時「開到成行成市」的日本廚師發辦（Omakase）餐廳將會是最快結業的餐廳。（Thomas Marban@Unsplash）

該名港男於香港討論區以「可以去旅行之後香港邊啲餐廳最快執？」為題發文表示，現時很多廚師發辦餐廳食物質素都一般，認為是太多香港人喜歡吃日本食物造成，因見到身邊的港女朋友經常去這類餐廳打卡稱，「去唔到日本咪食Omakase頂住先囉」。他不滿地指出，「搞到而家勁多餐廳做Omakase做到cheap（低劣）晒」，認為各國開關香港人可以去旅行後，「仲邊使喺香港食Omakase呀」。

帖文引起網民熱議，有人認為「可以去日本，Omakase影響一定大」、「高檔餐廳執先，啲人旅行報復式消費，大舊錢去晒旅行，返嚟就食平價兩餸飯」、「我諗好多都開始頂唔住，由其是一啲中價餐廳」、「仲有很多垃圾茶餐廳」，還有壽司郎、驚安之殿堂（DON DON DONKI）和大渣哥茶記均被網民點名。

不過也有網民指出，多了港人去旅行與餐廳結業並無直接關係，「去旅行喎！唔係去食飯喎！係香港人以後都坐飛機去食飯，定係有得去旅行以後唔使食飯呀？唔明咩邏輯餐廳會執？疫情前啲人可以自由去旅行，我又唔覺香港冇晒餐廳囉」、「未0+3嗰陣，都有唔少餐廳執笠、開張㗎啦，一雞死一雞鳴，有乜咁出奇，做得唔好食嘅，就算未有0+3都會做唔住」。