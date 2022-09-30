的士嫌塞車拒行紅隧過海　要求女學生中途轉車　港媽嬲爆公審惹議

香港的士司機常被批評「揀客」，有港媽近日發文講述女兒的不快經歷，指女兒感輕微不適，放學後打算於葵涌乘的士返回香港仔寓所。可是上車後的士司機突改稱不過海，又以「去紅磡好塞」為由，將女學生接載至大角咀奧海城過海的士站要求她轉車。港媽得知事件大怒，指若司機上車時已表明不過海也能體諒，但難以接受對方開車後才改口，並要求女兒於指定地點轉車，因而決定公開車牌公審。帖文引來網民討論，不少人認為的士司機「擺明蝦後生女」，又指客人有權指定行車路線及選用隧道，司機不應因而揀客或拒載。



有港媽近日發文講述女兒的不快經歷，指女兒於葵涌乘的士返回香港仔寓所，可是上車後司機突改稱不過海，又以「去紅磡好塞」為由，將她接載至大角咀奧海城過海的士站要求轉車。（示意圖/資料圖片）

該名港媽周四（29日）於facebook群組「的士乘客及司機行為分享區」發文，指女兒感到不適，「係一般M痛，想坐下，坐巴士未必有位坐」，故她叫女兒放學後於葵涌乘的士返回位於香港仔的住所。

她指女兒於下午約4時15分上車，其間表明要「過海」前往目的地，不過司機開車後才突然改口提出「唔過海」，並以「去紅磡好塞」為由，直接接載女學生到大角咀奧海城，要求她於該處的過海的士站轉車，更稱她能要求過海的士司機選行紅隧，「上咗車佢先至話唔過海，叫佢去奧海城轉車，佢直程喺奧海城叫阿女落車」。

港媽得知事件大感憤怒，即時錄音斥責的士司機，叫女兒在車上播放，事後亦公開車牌公審，「真係離晒大譜，咁嘅人都有」。她指女兒最終花了120元乘車「兜個大圈」由葵涌前往奧海城，但在過海的士站被多名司機拒載，「問了很多的士都不肯行紅隧」。

港媽得知事件大感憤怒，即時錄音斥責的士司機，叫女兒在車上播放，事後亦公開車牌公審。（fb「的士乘客及司機行為分享區」圖片）

港媽指，明白該段時間屬的士交更時段，若上車時司機因交更表示不過海會「完全體諒」，但認為司機不應強行要求女兒於指定地點轉車，「如果佢一早話唔過海，我會睇下佢可唔可以喺紅磡火車站轉過海的士，或者去旺角轉Van仔，我哋從來唔為難搵食司機」、「我唔滿意嘅係的士司機冇理由車佢去奧海城，如果佢唔想行紅隧，應該一早講，或者冚旗唔接客。呢個係佢哋嘅專業知識同埋責任！」。

不少網民看過帖文也批評的士司機「擺明蝦後生女」，認為他無權拒絕乘客過海的要求，亦不能以塞車為由拒載或拒絕行紅隧，「見到細路女易恰，理由都廢事畀，拒載咪拒載囉，仲要車多你一程去奧海城賺埋你錢」、「做咗咁多年人，咁大個仔第一次聽搭的士要轉車」、「其實好聲好氣解釋話唔好意思都仲好啲，咁樣車咗人去奧海城食一程錢，黐線」。

有網民則批評港媽，指她明知女兒身體不適，應讓的士司機選擇最快捷的路線，認為若她願意經西隧過海，女兒便可能不會被拒載。不過有留言隨即反駁事件不能一併討論，直言即使女學生要求選用有機會塞車的紅隧，亦不代表的士司機有權拒載，「係個的士佬要求個客轉車入紅隧喎，好多人月事唔舒服，唔想行啫，唔代表唔可以塞」、「塞車又唔做，遠又唔去近又嫌少，仲要覺得自己啱，的士佬真係無得頂」。