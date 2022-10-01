女子落河摸魚被不明生物咬腳　半身失知覺急求救　網民1原因爆笑

有人被不明生物咬到送院，竟意外引爆笑彈？東莞一對夫婦日前在深夜雙雙爬落河摸魚，未料妻子稱被不明生物咬到，左邊身體失去知覺，被困岸堤上無法動彈。消防接報後到場，最終要用擔架加吊繩才成功救出女子，再將她送院，又提醒民眾不應亂闖河道。雖然當局無法確認是什麼生物，但不少網民認為很大機會是被蛇咬到。不過，由於「摸魚」在內地有偷懶的意思，事件引起許多網民大誤會，紛紛笑稱「我以為上班摸魚被咬了」。



內地夫婦落河摸魚時，妻子被不明生白咬腳，之後半邊身失去知覺，需召消防員到場救援。（微博影片截圖）

內媒報道，廣東東莞有對夫婦日前在河中發生罕見事故。當晚10時許，2人在河中摸魚期間出現緊急狀況，妻子被困在岸堤，完全爬不起來，她稱自己的腳被不明生物所咬，之後左上半身突然失去知覺，夫婦於是報警求助。塘夏消防接報後，救援隊在岸堤上觀察，然後決定爬梯下去將女子固定在擔架上，再用繩拉上地面，15分鐘內把女子救出送院。

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救援人員留意到女子的腳有被咬傷的傷口，但不知是怎什麼生物。影片可見，救援人員走落河道，用擔架固定女子後，再用吊索將她吊到地面上，她上岸後身體仍動不了。消防提醒，河道不同於泳池，水下會有暗流，河床更會有沙石等很危險，民眾不應隨意下水。

雖說是不明生物，但網民推測女子是被蛇咬到，「蛇吧，可能咬一口就跑了」、「蛇的可能性大一點吧」、「可能是水蛇」。然而，大批網民錯重點，看報道標題就理解錯事件，因為「摸魚」在內地有偷懶、渾水摸魚的意思，許多人看錯以為女子是偷懶時被咬，爆笑稱「以為是上班摸魚了」、「正在摸魚的我頓時手忙腳亂」、「我以為上班摸魚被咬了」、「我還在想魚居然會咬人，還把人一半身子咬沒了」。

（綜合）