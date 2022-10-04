好哥哥！7歲兄教5歲弟做數學題　教極唔識崩潰爆喊　網民讚好可愛

他是個好哥哥！內地日前有段小兄弟影片引起熱議，7歲的哥哥教5歲弟弟做功課時突然大哭，媽媽指當時哥哥嫌她太嚴厲，自告奮勇要教弟弟做數學算術題，未料教了10分鐘左右突然大哭，說「怎麼教都教不會」。弟弟「教極唔識」哥哥氣到哭，網民爆笑稱超級可愛，「他承受了這個年紀不該承受之重」。



哥哥主動教弟弟做數學題，教了10分鐘就崩潰痛哭。（微博影片截圖）

9月29日，天津有名7歲哥哥教弟弟做功課教到喊的片段在網上瘋傳，片段中，一對小兄弟一人坐半張櫈，哥哥掩面放聲痛哭，枱面有圖紙寫滿了數學的乘數題目，弟弟在旁邊伸手去弄書架上的書，樣子也是一臉無奈。拍片者喊叫道：「老二，他聽哥哥的呀，給氣哭了。」

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小兄弟的媽媽王女士告訴內媒指，哥哥覺得她教得太過嚴厲，「自告奮勇教弟弟數學題」，才10分鐘左右，她聽到哥哥大哭，過去一看發現是被弟弟激到哥哥哭，一問下哥哥大呻「怎麼教都教不會」，結果氣到哭了。

網民邊笑邊同情說情哥哥「太難了」、「揠苗助長的結果」，「對哥哥來說也是一次成長，他自己以後做作業肯定很好了」，現在提早體驗爸爸媽媽輔導作業的心酸，又認為他是個好哥哥，本身勇氣可嘉。而哥哥爆喊弟弟滿臉不在乎，網民看得狂讚「可愛」，「弟弟：我也沒有打他，他哭啥」。

（綜合）