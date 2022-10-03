為救貓殺人？女子開車撞斃懷疑虐貓男　遭批藐視人命　控罪惹爭議

生命平等？美國近日發生惹來爭議的殺人事件，1名20歲女子聲稱發現1名43歲男子正在虐貓並想用車把小貓輾死，勸阻無效下女子竟開車把男子撞死。事後女子被控謀殺罪，若罪成將面臨最高無期徒刑，而檢察官批評她「藐視人命」。女子做法引來熱論，有網民認為「貓跟人都是生命」，也有網民指「愛護小動物是好事」，但不應把這種善行當成掩蓋暴力的理由。另有網民質疑「目擊虐貓」只是女子片面之詞，不會盡信。



一名20歲女子聲稱發現一名43歲男子正在虐貓並想用車把小貓輾死，勸阻無效下女子竟開車把男子撞死。（示意圖／gettyimages）

綜合外媒報道，事發9月25日，美國加州20歲女子漢娜（Hannah Star Esser）聲稱在賽普里斯（Cypress）駕車時，看到43歲男子路易斯（Luis Anthony Victor）正在虐貓，更打算用車將小貓輾斃，於是她停車勸阻路易斯，惟對方沒有理會，雙方因而爭吵。之後漢娜返回自己車上，開車撞死了路易斯。

檢察官批評漢娜行為是「藐視人命」。（示意圖／gettyimages）

漢娜事後被控謀殺罪，檢察官指，案件仍在調查，目前不清楚是否真的有人虐貓，或是否真的有貓，但批評漢娜行為是「藐視人命」。而路易斯家屬發聲明表示，路易斯是5名女兒的父親，今年秋天才迎來第1名孫子，卻在自家公寓面前被殺害，指摘是「毫無意義的暴力行為」。

漢娜目前被關押，首次聽證會將於10月13日舉行，若謀殺罪成將被判處至少25年以上有期徒刑，甚至終身監禁。

漢娜被控謀殺罪，若罪成將被判處至少25年以上有期徒刑，甚至終身監禁。（網上圖片）

事件引來爭議，有網民強調「貓跟人都是生命」，沒有誰比誰更珍貴。也有網民認為愛護小動物是好事，但不應把這種善行當成掩蓋暴力理由，「若是真的虐貓，目擊者不要過度激動，造成如此害了自己」、「當下應該報警而不是去撞人」。

不過亦有網民質疑「目擊虐貓」只是女子片面之詞，不會盡信，「所以有虐貓的證明了嗎」、「虐貓？那只是她的一面之詞」。