輕功水上飄？外籍男掛港鐵欄杆頂懸空熟睡　網民熱議真功夫定P圖

究竟是有高人現身還是P圖功力太深厚？網上瘋傳相片，可見1名外籍男子全身懸掛在港鐵車廂內，乘客座位上的鐵欄，更疑似正在熟睡。相片一出引來網民熱議，不少人笑指相中男子的姿勢違反地心吸力，質疑有人改圖刻意誤導，但亦有人認為只要成功爬上鐵欄，以該姿勢拍下相片「其實唔難」。



網上瘋傳相片，可見1名外籍男子全身懸掛在港鐵車廂內，乘客座位上的鐵欄，更疑似正在熟睡。（連登討論區圖片）

多個討論區及網上群組近日流傳相片，顯示1名身穿紅色上衣的外籍男子，竟然全身懸掛於港鐵車廂內座位頂上的鐵欄。相中可見，男子的口罩只遮蓋了嘴部，露出大半張臉，雙手自然垂下的他似乎只靠身體及雙腳跨於鐵欄上固定，更似是正在熟睡。

不少網民看過相片也激辯真偽，有人認為相片「擺明P圖」，質疑相片是後製的修圖作品，更列出各個「疑點」，「睇到打橫嗰條鐵已經覺得唔正常」、「古墓派已經練功練到冇倒影？下次敬請P得合理啲」、「兩隻腳都係直啲，會比較真」。

不少網民看過相片也激辯真偽，有人認為相片「擺明P圖」，質疑相片是後製的修圖作品，也有人指出，只要成功爬上鐵欄並運用身體借力，要以該姿勢拍下照片並非無可能。（連登討論區圖片）

不過也有人指出，只要成功爬上鐵欄並運用身體借力，要以該姿勢拍下照片並非無可能，「留意清楚，佢左腳褲檔位都係條橫柱嚟，即係下半身係有完全的承托力，要出力的只有腰力，所以只要你2隻腳都上得到去，其實唔難」。另有人則認為，無論是否修圖，大家也不應於交通工具內做出影響他人的行為，「呢啲自私行為不要得」。