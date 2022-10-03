鑊鏟當玩具？8歲童用金屬鑊鏟沙灘掘沙　疑太用力手掌楔鐵縫受傷

雖然已踏入秋季，市民仍能享受陽光及進行水上活動，假日的泳灘仍然人頭湧湧。港九拯溺員工會周日（10月2日）發文，指1名8歲男童與家人都泳灘玩樂時，帶同金屬鑊鏟掘沙，其間因手部曾浸海水令皮膚變軟，挖沙時一時用力過度，手掌便楔進鐵鏟的鐵縫中受傷，最終救生員需利用工具撬開鑊鏟的鐵縫，才令男童手掌脫困。工會呼籲家長要小心選用兒童的玩具，以免發生同類危險。不少網民驚訝竟有家長讓子女選用金屬玩具玩沙，「啲家長應該返去讀下書再湊仔」。



1名8歲男童與家人都泳灘玩樂時，帶同金屬鑊鏟掘沙，其間一時用力過度，手掌便楔進鐵鏟的鐵縫中受傷，最終救生員需利用工具撬開鑊鏟的鐵縫，才令男童手掌鬆脫。（fb「港九拯溺員工會」圖片）

「意外隨時發生！」港九拯溺員工會於facebook專頁發文，指周日下午約5時半，1名8歲男童偕家人到泳灘享受家庭樂，並帶同金屬鑊鏟等「裝備」玩沙及游泳。男童的手掌皮膚幼嫩，而且曾接觸海水導致表面浸軟，使用金屬鑊鏟時不慎用力過度，手掌隨即楔進鑊鏟的鐵縫中受傷，「手掌不小心被夾住，進退兩難」。

男童的家長隨即向救生員求助，檢查傷口狀況後，救生員需利用工具，將金屬鑊鏟的邊縫撬開，才能令男童手掌鬆脫，幸好傷口不算深，男童並無大礙。工會於帖文呼籲，家長要小心選擇兒童玩具，指金屬工具比較鋒利，對兒童及其他泳客都容易造成傷害，而膠玩具一旦有破損，破口亦有潛在風險，「爛咗小朋友都會當玩具」，因此無時無刻也要警惕。

男童的手掌皮膚幼嫩，而且曾接觸海水導致表面浸軟，使用金屬鑊鏟時不慎用力過度，手掌隨即楔進鑊鏟的鐵縫中受傷。（fb「港九拯溺員工會」圖片）

工會續指，不少家長也會準備「用嚟整盆栽嘅小鐵鏟」供子女堆沙時使用，雖然鐵鏟比較細小，但一樣有風險，「因為佢哋會隨地放，亦容易俾沙遮蓋咗而遺留，好易俾其他泳客踢到踩到而受傷，留低陷阱」。

帖文引起網民討論及轉載，不少人質疑家長根本不應讓子女使用金屬工具掘沙，「首先個家長冇乜知識，小朋友就買膠㗎啦！繼而個鏟手柄位凸起都照用？有冇腦？定個小朋友非親生㗎？」、「佢父母做地盤㗎？點會買金屬鏟畀小朋友玩㗎？」、「佢哋安全意識太低」、「啲家長應該返去小學讀下書再湊仔」。