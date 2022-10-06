惡作劇之吻？淘寶買解答之書驚見紅唇印　港媽怒斥：有冇咁惡心？

「親，買書送上我的香吻喔！」，難道在淘寶買書會有人附送香艷唇印？有港媽於網上發文大呻，日前女兒在淘寶網站購買了1本「解答之書」，沒料到其中1頁竟有1個紅唇印，她怒斥「有冇咁惡心！」。港媽發文詢問網民有否買過同1本書，猜想唇印是否為原有設計，「係我自己嚇自己」。網民笑言那是「惡作劇之吻」、「限量版，親」、「睇唇型個口都大大哋」、「買多本對比下咪知」。



有港媽於網上發文大呻，日前女兒在淘寶網站購買了1本解答之書，沒料到其中1頁竟有1個紅唇印，她怒斥「有冇咁惡心！」。（fb群組「淘寶開心share」圖片）

該名港媽於fb群組「淘寶開心share」發文貼出照片，只見其女兒購入了1本粉紅底色、燙金印字封面的硬皮解答之書，單看表面十分高質，不過當打開書本，其中印了「那將會是一種金錢的浪費」的1頁，右下方竟然有個大大的紅唇印。

樓主大呼「黐線㗎」，直指「我真係望咗好耐係咪假嘅，但真係好真囉，即刻叫阿女唔好用！」，並說已向客服查詢，但無人回應。她問道「有無冇人買過有一模一樣？會唔會本身真係有唇印，係我自己嚇自己？」，又表示知道淘寶購物會有風險，「但呢個唇印我真係點都無預到！」、「我真係唔敢搞嗰頁紙！」。

帖文引起熱議，網民笑言，「此頁已經話咗你知浪費金錢！」、「親，每一本都會由老闆娘親吻確認才發貨啊，確保全新的」、「親，成本嘢最值錢就係個唇印呀」、「如果係錫落去，我會幻想嗰個人係咩人，如果係大媽……啊， 救命」、「你再諗下，呢個可能係一個麻甩佬嘅唇印」、「唔信係本身有，筆記簿無可能會咁設計。不知是惡作劇，還是二手物品，應向店方投訴」、「你可以去店舖問返下，個唇印本身係有定係真人錫落去」。