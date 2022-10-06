智慧齒奪命！24歲女拔4智慧齒引「惡性高熱」　體溫飆至42°C慘死

【智慧齒／拔牙／牙痛／手術】智慧齒異位生長疼痛難耐，不少人都會做手術拔掉，但隨時有性命之虞？新加坡一名24歲女子於全身麻醉下拔除4顆智慧齒，詎料出現罕見麻醉藥併發症，急救3小時後不治。驗屍庭死因研訊裁定是不幸醫療事故，認為醫療團隊手術過程符合程序。



新加坡一名24歲女子於全身麻醉下拔除4顆智慧齒，詎料出現罕見麻醉藥併發症不治。（示意圖／資料圖片）

綜合當地媒體報道，事發2019年，24歲女子卓依琳（譯音）因牙痛到新加坡國立牙科中心求醫，檢查後發現是智慧齒出問題，需要拔除，於是卓依琳接受全身麻醉手術，打算一次過拔除4顆智慧齒，沒想到竟成為催命符。

卓依琳手術期間出現罕見的麻醉藥併發症，手術完成後，其體溫急升至42度，心跳也急速飆升，即使已停止麻醉，還是沒有蘇醒。醫療團隊立即為她冰敷降溫，並在初步診斷她出現「惡性高熱」後，為她注射急救藥等，但情況沒有好轉，送院搶救不治。

根據驗屍報告，卓依琳死於「惡性高熱」。（示意圖／資料圖片）

根據驗屍報告，卓依琳死於「惡性高熱」。驗屍庭死因研訊驗屍官指出，進入手術室前，麻醉師為卓依琳進行麻醉前評估，由於卓依琳曾兩次接受全身麻醉都沒有出現副作用，家族也沒有人出現過「惡性高熱」，故麻醉師不認為她屬於「惡性高熱」患者高風險群。研訊所委任的麻醉科獨立專家亦說，卓依琳出現併發症後，醫療團隊的反應與急救措施都適當及符合相關程序。

驗屍庭死因研訊最終裁定，事件是不幸的醫療事故。據報道，「惡性高熱」是罕見併發症，與遺傳基因或突變基因有關，一般是在全身麻醉或使用特定麻醉藥時引發，死亡率相當高，在西方人群中發病率為5萬分之一，在亞洲人群中更罕見。