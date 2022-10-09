變態！老爺要求勿鎖房門　被揭常偷入房間　人妻返家驚見這幕氣炸

與老爺奶奶的關係和相處，往往是人妻的難題。有人妻在網上發文訴苦，指其老爺要求丈夫房間不要鎖門，而人妻發現，老爺常會以「拜祖先」為名趁她們不在家時進屋，而人妻回家驚見自己的衣服竟被亂丟，當場傻眼「氣炸」。事件引來網民熱議，直指無法接受老爺行為，斥責「最討厭沒經過同意就進房間門的，一點尊重都沒！」。



有人妻在網上發文訴苦，指老爺行為奇怪。（示意圖／gettyimages）

該人妻於Facebook專頁「毒姑九賤婆媳討論區」發帖，指自己與丈夫剛結婚，由於按習俗新婚4個月內，不可讓自己和丈夫以外的人進入新娘房間，故她原本會鎖新娘房房門。

惟令人妻奇怪的是，雖然老爺奶奶並非與她們同住，但老爺一直要求丈夫房間不要鎖門，而老爺常常會趁她與丈夫不在家時進屋，「說是祖先要上香」，惟人妻回家卻驚見自己的衣服竟被亂丟，傻眼「氣炸」，難以理解。

人妻表示，老爺常常會趁她與丈夫不在家時進屋，「說是祖先要上香」，惟她回家卻驚見自己的衣服竟被亂丟，傻眼「氣炸」。（示意圖，Tobi／unsplash.com）

帖文引來網民熱議，直指無法接受老爺行為，「請尊重別人的隱私，不管是誰也不能隨便進去別人的房間」、「我沒聽過這樣的習俗，但亂翻東西這個很不ok」、「是翻妳的衣服了吧？如果是真的，也真是惡心，是變態了吧，妳老公呢？」、「不管習俗，鎖就對了！最討厭沒經過同意就進房間門的，一點尊重都沒！」、「給老公三條路走，1.鎖房門、房間裝監視器，2.搬出去住，3.離婚，讓他去和他父母溝通，私人領域怎可容忍第三人！」、「又是一個變態家庭」。

也有網民建議在房間安裝閉路電視，看看老爺在做什麼，「先不要亂假設，衣服亂丟一定有原因」、「妳看看要不要裝有聲的監視器看看他要幹嘛，然後妳們重要的東西要藏好」。