約老公家人聚餐被狠拒　中六合彩人妻：本來打算分獎金畀佢哋買樓

國外一名女子因為中樂透獲得巨額獎金，原本想將獎金分給丈夫的兄弟姊妹，沒想到當她以「家族聚餐」為由邀請他們一起用餐時卻被狠狠拒絕，讓她氣得決定一毛也不要分給他們。



據《鏡報》（Mirror）報導，一名網友在論壇Reddit上分享，她今年29歲，是獨生女。最近她因為樂透中了巨額獎金，在和另一半討論後決定除了爸媽之外，也要將部分獎金分給丈夫的兄弟姊妹。

點知對方話「冇興趣去呢種愚蠢嘅家庭聚會」 知道冇錢分後反應更令人眼凸（點圖看原文全文）：

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雖然丈夫的5個兄弟姊妹中，有兩個比較不親近，但夫妻倆還是希望能用這筆錢，讓所有家人償還債務、擁有自己的房子。

夫妻倆刻意不先說出聚餐原因，邀請所有家人一起聚餐。不料當他們提出邀約時，較不親近的手足不但不願意參加，還跟其他家人抱怨說：「沒興趣參加這種愚蠢的家庭聚會」。

女子得知以後十分生氣，告訴丈夫應該重新思考如何分配獎金，不要分配給他們。沒想到在場的老爺奶奶超級生氣，對女子大吼大叫罵她自私，說這一切都是她幹的好事，甚至還放話，如果不分給這兩位手足，那也不用給老爺奶奶了。

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後來老爺奶奶憤而離場，女子決定也不給老爺奶奶獎金。沒想到那之後未到場的手足就開始不斷傳簡訊打電話轟炸兩人，直說是夫妻倆「奪走了我們的未來」。

不少網友都認為原po的做法根本沒問題，因為她本來就沒有義務要跟另一半的家人分享獎金。有網友就說：「你不是奪走他們的未來，你只是讓他們的未來保持原狀」。

另一位網友則說，光是兩人說「沒興趣參加愚蠢的家庭聚會」，就足以當作不想跟他們分享獎金的理由了。

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