用超市自助機嘟漏3件貨$500　外傭斷正認罪　僱主憂欠操守欲解僱

現時愈來愈多超市設置自助收銀機，方便顧客不用排長長的收銀隊，不過付款時記得要檢查清楚有否「嘟齊」貨品，以免一時不留神犯了盜竊罪！有僱主於討論區發文表示，日前家中外傭到超市購物用自助收銀機付款時，「嘟漏」了3件合共500元的貨品，離開時被人捉着及報警，外傭於警署錄口供時「軍裝叫認一時貪心」，於是外傭認了罪，惟僱主擔心其操守，因而聯絡中介公司帶走外傭，並打算解僱她。



有僱主於討論區發文表示，日前家中外傭到超市購物用自助收銀機付款時，「嘟漏」了3件合共500元的貨品，結果被帶返警署錄口供。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名僱主於「親子王國」以「家傭姐姐昨日比超市人捉到話冇比＄」為題發文表示，她當時不在場，外傭稱合共買了10多件貨品，有些是同款，但「嘟漏」了3件合共500元的貨品，其中2件「嘟完」按屏幕增加貨品數量，但沒發現按不到，另1件則被袋子遮着而「嘟漏」。她不清楚外傭買了什麼，對方亦不願透露，不過她相信涉及如此大金額，外傭沒可能是不小心「嘟漏」。

她說，外傭於事發當晚8時被帶返警署，她去警署了解時，「阿Sir已經唔畀接觸佢，話佢落完口供會返屋企，唔好喺度等」，直至翌日凌晨1時15分外傭才可離開，現時外傭認了罪，「佢好擔心留案底同坐監，今日全日喊」，數日後還要到警署由刑事探員（CID）錄多1次口供。

她表示，聘請這名外傭已有半年，認為對方平日工作正正常常，發生這件事後擔心這名外傭的操守，會否於家中偷竊，所以現時很想解僱對方，「我都唔放心放佢喺屋企！」，她地氈式搜查家裏後，幸沒有遺失物品，又說幸好暫時沒出現借貸追債情況。

該名僱主指出，外傭認了罪，「佢好擔心留案底同坐監，今日全日喊」。（《星空下的仁醫》劇照）

她指出，聯絡中介公司後，中介已帶走外傭，「佢不停sorry mom，唉，希望佢生生性性」，又說「我不會請律師畀佢啦，佢自己負責，我無能為力」、「而家最慘係冇人湊小朋友！我呢個星期要請假」、「最麻煩係又要請過一個，又要再適應，同怕愈請愈衰」。

網民紛紛指出外傭似乎是有心偷竊，「一兩件可能大意，500元貨似乎有心嘟漏」、「老實講，五百蚊在普通超市來講算多，唔似漏嘟，坦白從寬，聽個警察講認罪可能會好啲」、「嘟漏幾件物品同值成$500，仲要被人即場捉到，應該昅咗佢好耐喇，就算認一時貪心都好難搞」、「嘟少$500，應該唔係唔小心，有cctv，睇現場證供」、「自己應該心知籃嘢大概幾錢，嘟漏500蚊講唔通囉」。